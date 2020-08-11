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НАБУ объявило в розыск главу ОАСК Вовка и судей, подозреваемых в захвате власти

11.08.2020, 20:12
НАБУ объявило в розыск главу ОАСК Вовка и судей, подозреваемых в захвате власти - Фото
Павел Вовк (скриншот видео)

Кроме Вовка НАБУ разыскивает Владимира Келеберду, Игоря Качура, Николая Сироша, Игоря Погрибниченко, Алексея Огурцова, Сергея Остапца

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и еще шестерых подозреваемых в захвате власти. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе", – говорится в сообщении.

Павла Вовка объявили в розыск (Фото: НАБУ)

НАБУ объявило в розыск: Павла Вовка, Владимира Келеберду, Игоря Качура, Николая Сироша, Игоря Погрибниченко, Алексея Огурцова, Сергея Остапца.

Наталия Медведева
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