НАБУ объявило в розыск главу ОАСК Вовка и судей, подозреваемых в захвате власти

Кроме Вовка НАБУ разыскивает Владимира Келеберду, Игоря Качура, Николая Сироша, Игоря Погрибниченко, Алексея Огурцова, Сергея Остапца

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и еще шестерых подозреваемых в захвате власти. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе", – говорится в сообщении.

НАБУ объявило в розыск: Павла Вовка, Владимира Келеберду, Игоря Качура, Николая Сироша, Игоря Погрибниченко, Алексея Огурцова, Сергея Остапца.

17 июля 2020-го НАБУ сообщило об обысках и вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку , его заму и пяти другим судьям, а также главе ГСА. Их подозревают в создании преступной организации во главе с главой ОАСК для захвата госвласти.

главе ОАСК , его заму и пяти другим судьям, а также главе ГСА. Их подозревают в создании преступной организации во главе с главой ОАСК для захвата госвласти. 4 августа НАБУ заявило, что в случае очередной неявки подозреваемых на вызов к детективам, Бюро будет вынуждено объявить их в розыск и обратиться в Высший совет правосудия с ходатайством о необходимости применения мер принуждения.

НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела. Почитать расшифровки .

Наталия Медведева

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