Артем Сытник: Я не исполняющий, а директор НАБУ. Готовы помочь в реформе закона

В НАБУ не видят оснований для увольнения директора бюро после того, как КСУ признал назначение Артема Сытника неконституционным

Артем Сытник остается директором Национального антикоррупционного бюро, сообщает пресс-служба ведомства.

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В НАБУ подчеркнули, что решение Конституционного суда о неконституционности указа, которым Сытник был назначен на должность, не приостанавливает его полномочия.

В ведомстве считают, что пока Верховная Рада не изменит закон о НАБУ, Сытник должен оставаться директором бюро, и сообщают, что бюро работает в штатном режиме.

В НАБУ предлагают помощь в приведении законодательства в соответствие с Конституцией, чтобы назначение следующего директора бюро не было поставлено под сомнение.

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Также в НАБУ напомнили, что среди оснований для увольнения директора ведомства нет признания указа о его назначении неконституционным, и обратили внимание на то, что КСУ впервые рассмотрел вопрос конституционности акта индивидуального действия, что противоречит предыдущей судебной практике.

Нет никаких правовых оснований и для того, чтобы назначать врио директора НАБУ, подчеркнули в бюро, поскольку Сытник не пребывает на больничном или в отпуске и не отсутствует на рабочем месте по другим законным основаниям. Ранее в Офисе президента заявили, что ждут от врио директора НАБУ эффективной реализации антикоррупционной политики, пока не состоится конкурс на нового директора, не уточнив, кто именно, по мнению ОП, является врио.

28 августа КСУ признал главой НАБУ. В НАБУ назвали это решение политически мотивированным. неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко о назначение Сытника

Судья КСУ Игорь Слиденко заявил , что решение КСУ не означает, что Сытник уволен. Его действия в должности директора НАБУ, по мнению судьи, были абсолютно законными.

Денис Юдин

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