Артем Сытник: Я не исполняющий, а директор НАБУ. Готовы помочь в реформе закона
В НАБУ не видят оснований для увольнения директора бюро после того, как КСУ признал назначение Артема Сытника неконституционным
Артем Сытник остается директором Национального антикоррупционного бюро, сообщает пресс-служба ведомства.
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В НАБУ подчеркнули, что решение Конституционного суда о неконституционности указа, которым Сытник был назначен на должность, не приостанавливает его полномочия.
В ведомстве считают, что пока Верховная Рада не изменит закон о НАБУ, Сытник должен оставаться директором бюро, и сообщают, что бюро работает в штатном режиме.
В НАБУ предлагают помощь в приведении законодательства в соответствие с Конституцией, чтобы назначение следующего директора бюро не было поставлено под сомнение.
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Также в НАБУ напомнили, что среди оснований для увольнения директора ведомства нет признания указа о его назначении неконституционным, и обратили внимание на то, что КСУ впервые рассмотрел вопрос конституционности акта индивидуального действия, что противоречит предыдущей судебной практике.
Нет никаких правовых оснований и для того, чтобы назначать врио директора НАБУ, подчеркнули в бюро, поскольку Сытник не пребывает на больничном или в отпуске и не отсутствует на рабочем месте по другим законным основаниям. Ранее в Офисе президента заявили, что ждут от врио директора НАБУ эффективной реализации антикоррупционной политики, пока не состоится конкурс на нового директора, не уточнив, кто именно, по мнению ОП, является врио.
- 28 августа КСУ признал неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко о назначение Сытника главой НАБУ. В НАБУ назвали это решение политически мотивированным.
- Судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение КСУ не означает, что Сытник уволен. Его действия в должности директора НАБУ, по мнению судьи, были абсолютно законными.
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