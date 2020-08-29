В Офисе президента хотят нового конкурса на должность главы НАБУ

В ОП говорят, что, согласно решению суда, неконституционность назначения Сытника не отменяет полномчности самого НАБУ

В Офисе президента считают, что после того, как Конституционный суд (КСУ) признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), должен состояться новый конкурс на его должность. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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"В связи с этим решением КСУ и с коллизией относительно возможной потери полномочий директором Бюро мы ждем от исполняющего его обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя", — говорится в заявлении.

В ОП отмечают: в решении суда "четко подчеркнуто", что сам факт неконституционности назначения директора НАБУ не отменяет полномочности самого НАБУ.

В ОП понимают решение суда как констатацию "непродуманной, поспешной, и часто – спекулятивной в то время практики кадровых назначений, которая шла вразрез с Конституцией".

"Понимаем также, что КСУ дает оценку именно тогдашним управленческим решением о кадровых назначениях, а не оценку качества работы самого органа", — заявили в ОП.

Суть коллизии в деле о назначении главы НАБУ. Согласно закону о НАБУ, директора Бюро назначает президент из двух или трех кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Однако такие полномочия президента не предусмотрены Конституцией, которая содержит в себе исключительный перечень полномочий главы государства.

28 августа КСУ признал главой НАБУ. В НАБУ назвали это решение политически мотивированным. неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко о назначение Сытника

Судья КСУ Игорь Слиденко заявил , что решение КСУ не означает, что Сытник уволен. Его действия в должности директора НАБУ, по мнению судьи, были абсолютно законными.

Марк Сировой

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