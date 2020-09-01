Директора НАБУ должен назначать Кабмин - глава Слуги народа
Александр Корниенко отметил, что закон о НАБУ необходимо менять в соответствии с решением Конституционного суда
О необходимости изменить закон о Национальном антикоррупционном бюро заявил глава партии Слуга народа, нардеп Александр Корниенко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
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По его словам, Верховная Рада должна оперативно привести закон о НАБУ к состоянию, на которое "намекает Конституционный суд", говоря в решении о неконституционности назначения директора бюро, что НАБУ – центральный орган исполнительной власти. По его словам, это подразумевает назначение директора НАБУ Кабмином или профильным министром.
"Точно будет дискуссия о международности комиссии, которая будет выбирать кандидатов, потому что в последнее время это вызывает много вопросов в обществе, должны ли мы на 100% доверять международным экспертам, или делать какой-то микс", - отметил Корниенко.
Также нардеп допустил, что в закон о НАБУ могут быть внесены и другие коррективы.
- 28 августа КСУ признал неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко о назначение Сытника главой НАБУ. В НАБУ назвали это решение политически мотивированным.
- Судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение КСУ не означает, что Сытник уволен. Его действия в должности директора НАБУ, по мнению судьи, были абсолютно законными.
- Вчера в НАБУ заявили, что Сытник остается директором НАБУ, а ведомство работает в штатном режиме.
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