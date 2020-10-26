Пленки ОАСК. Петиция о ликвидации суда на сайте президента набрала 25 000

Автор петиции считает, что ОАСК утратил авторитет, и просит президента Владимира Зеленского внести в Верховную Раду законопроект о его ликвидации

Петиция о ликвидации Окружного административного суда Киева набрала более 25 000 голосов, теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский. Петиция опубликована на сайте президента.

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Инициатор петиции Данило Мокрик отмечает, что ОАСК утратил авторитет, в частности, из-за опубликованных НАБУ записей разговоров руководства суда, которые говорят о "глубоко укорененной в суде коррупции и практике неправосудных решений".

"Просим президента Украины безотлагательно подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева", – говорится в петиции.

На данный момент петицию поддержали 25 107 человек.

17 июля 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

По версии следствия, о которой рассказали в НАБУ, указанные лица, всего 12 человек, действовали в рамках преступной организации во главе с главой ОАСК, целью которой был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.

В тот же день в бюро опубликовали расшифровки телефонных разговоров главы ОАСК.

20 августа Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей. Совет считает, что в материалах дела "нет доказательств надлежащего вручения подозрения" Вовку — и потому судья не находится в статусе подозреваемого.

18 сентября ВАКС продлил срок досудебного расследования.

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Денис Юдин

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