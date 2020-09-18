Пленки Вовка. ВАКС продлил срок досудебного расследования
Сроки досудебного расследования продлили до 17 января 2021 года
Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил срок досудебного расследования по делу, где подозреваемыми, в частности, являются председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк, его заместитель, другие судьи и адвокаты. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
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Сроки досудебного расследования продлили до 17 января 2021 года.
Во время судебного заседания адвокаты просили о возвращении ходатайства НАБУ и САП. Однако, суд им отказал.
По версии следствия, подозреваемые действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК. Эти лица имели целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе.
- 17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения в попытке захвата власти главе ОАСК Павлу Вовку, его заму и пяти другим судьям. Сам Вовк заявление о вручении ему подозрения отрицает.
- НАБУ опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела. Почитать расшифровки.
- 1 сентября Высший совет правосудия (ВСП) отказался отстранять Вовка и пятерых других фигурантов дела. Перед заседанием ВСП НАБУ опубликовало записи о "связях" судей ОАСК с Советом.
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