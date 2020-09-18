Пленки Вовка. ВАКС продлил срок досудебного расследования

Сроки досудебного расследования продлили до 17 января 2021 года

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил срок досудебного расследования по делу, где подозреваемыми, в частности, являются председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк, его заместитель, другие судьи и адвокаты. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

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Сроки досудебного расследования продлили до 17 января 2021 года.

Во время судебного заседания адвокаты просили о возвращении ходатайства НАБУ и САП. Однако, суд им отказал.

По версии следствия, подозреваемые действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК. Эти лица имели целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе.

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Наталия Медведева

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