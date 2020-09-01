Пленки ОАСК. Высший совет правосудия единогласно отказался отстранить судью Вовка

Решение о том, что глава ОАСК продолжит работу, несмотря на открытое против него дело, ВСП принял единогласно

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Высший совет правосудия (ВСП) единогласно отказался временно отстранить от должности главу Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка. Об этом сообщил в Facebook глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Вовка и судей ОАСК подозревают в создании преступной организации из 12 человек, целью которой был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.

Ходатайство об отстранении судей от исполнения судейских обязанностей, поскольку в их отношении открыто уголовное дело, подала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Во время заседания в помещение ВСП не пускали журналистов, объясняя это отсутствием свободных мест и карантином. Также отсутствовала и трансляция заседания: в ВСП заявили, что она возможна только по ходатайству и согласию сторон.

В ходе заседания ВСП отказал в отводе члена совета Павла Гречковского, который фигурирует на "пленках ОАСК", сообщает ЦПК.

ДОПОЛНЕНО В 15:55. Решение подтвердили в пресс-службе ВСП. Совет считает, что в материалах дела "нет доказательств надлежащего вручения подозрения" Вовку — и потому судья не находится в статусе подозреваемого.

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Денис Юдин

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