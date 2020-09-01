НАБУ опубликовало видео о связях судей ОАСК и членов Высшего совета правосудия

Глава Окружного административного суда Киева имеет беспрецедентное влияние на отдельных членов Высшего совета правосудия. Об этом заявила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро и опубликовала записи переговоров судей ОАС и членов ВСП.

Сегодня ВСП в закрытом режиме рассматривает отстранение главы ОАСК Павла Вовка, его заместителя и пяти судей ОАСК от исполнения обязанностей. Ходатайство об этом подала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в связи с тем, что эти судьи привлекаются к уголовной ответственности.

"Собранные во время негласных следственных действий материалы свидетельствуют о том, что глава ОАСК имеет беспрецедентное влияние на отдельных членов ВСП. Следовательно, возникают обоснованные сомнения об объективности и непредубежденности таких членов, поэтому им были заявлены отводы", - заявляют в НАБУ.

В видео НАБУ утверждается, что Вовк мог организовать подачу искусственных жалоб в ВСП не только на неподконтрольных ему судей ОАСК, но и на судей всех инстанций, которые выносили неудобные ему решения, включая судей Верховного суда.

В то же время, утверждают в НАБУ, лояльные к Вовку судьи могли избегать ответственности в ВСП.

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