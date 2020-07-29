Дело Окружного админсуда Киева. НАБУ вызвало судью Вовка на допрос: документ

Кроме Вовка на допрос в НАБУ вызвали несколько судей ОАСК и двух членов ВККС

Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, несколько судей этого суда и двух членов ВККС. Соответствующие повестки НАБУ опубликовало на своем сайте.

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Вовка вызвали на 8 утра 3 и 6 августа в качестве подозреваемого по ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.1 ст.109 (захват госвласти), ч.2 ст.369-2 (злоупотребление влиянием), ч.2 ст.344 (вмешательство в деятельность госдеятеля) УК.

Кроме Вовка, Бюро вызвало на допрос заместителя председателя ОАСК Евгения Аблова, судей этого суда Богдана Санина, Игоря Погрибниченко, Владимира Келеберду, Алексея Огурцова, Игоря Качуру, а также членов Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Остапца и Николая Сироша.

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Наталия Медведева

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