Пленки ОАСК. Печерский суд вмешался в скандальное дело и забрал его у НАБУ

Печерский суд столицы вынес определение, по которому дело по судьям ОАСК будет расследовать не НАБУ, а другой орган

4 августа Печерский суд Киева вынес определение, которым фактически обязал Генерального прокурора забрать у Национального антикоррупционного бюро дело главы и судей Окружного админсуда, а также главы Государственной судебной администрации, и передать ее другому правоохранительному органу. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

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Изначально в суд с жалобой на бездействие Генпрокурора обратился адвокат замглавы ОАСК Евгения Аблова. По результатам ее рассмотрения суд принял решение, что досудебное расследование в этом уголовном деле должен проводить не НАБУ, а другой орган.

В бюро считают, что приняв такое решение, суд вышел за рамки своих полномочий. Подсудность в делах, расследуемых НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратурой, относится к Высшему антикоррупционному суду. А еще закон запрещает поручать расследования, относящиеся к подследственности НАБУ, другому органу, подчеркивается в сообщении бюро.

Также НАБУ напомнило, что на "пленках ОАСК" задокументированы связи и договоренностей между главой ОАСК и правоохранительными органами - проверка трафика телефона журналистки Моторевской, затягивание рассмотрения дел против правоохранителей и тому подобное. Что делает передачу дела другому органу недопустимой.

Сейчас в бюро готовят жалобу на следственного судью Печерского райсуда в Высший совет правосудия, а САП будет обжаловать определение в Высшем антикорсуде. Полный текст определения будет оглашен 7 августа.

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Дарья Мостовая

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