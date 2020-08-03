Пленки ОАСК. Высший антикорсуд выпустил одного из фигурантов под обязательство

Зиновия Холоднюка подозревают в злоупотреблении влиянием и участии в преступной группе, якобы созданной главой ОАСК Вовком

Высший антикоррупционный суд назначил меру пресечения в виде личного обязательства главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Об этом сообщает Слово и дело.

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Прокуратура просила назначить Холоднюку залог в 1 млн грн.

Холоднюка подозревают в причастности к преступной организации, по версии НАБУ созданной руководителем Окружного административного суда Киева Павлом Вовком, в злоупотреблении влиянием и в препятствовании деятельности Высшего совета правосудия.

Следствие считает, что Холоднюк с помощью ОАСК заблокировал назначение нового руководителя ГСА, поскольку сам не мог участвовать в конкурсе из-за несоответствия требованиям к кандидатам. Глава ОАСК якобы согласился помочь ему в обмен на введение в состав Высшей квалификационной комиссии судей "своих людей" по квоте ГСА.

Денис Юдин

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