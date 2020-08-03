Пленки ОАСК. Высший антикорсуд выпустил одного из фигурантов под обязательство
Зиновия Холоднюка подозревают в злоупотреблении влиянием и участии в преступной группе, якобы созданной главой ОАСК Вовком
Высший антикоррупционный суд назначил меру пресечения в виде личного обязательства главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Об этом сообщает Слово и дело.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Прокуратура просила назначить Холоднюку залог в 1 млн грн.
Холоднюка подозревают в причастности к преступной организации, по версии НАБУ созданной руководителем Окружного административного суда Киева Павлом Вовком, в злоупотреблении влиянием и в препятствовании деятельности Высшего совета правосудия.
Следствие считает, что Холоднюк с помощью ОАСК заблокировал назначение нового руководителя ГСА, поскольку сам не мог участвовать в конкурсе из-за несоответствия требованиям к кандидатам. Глава ОАСК якобы согласился помочь ему в обмен на введение в состав Высшей квалификационной комиссии судей "своих людей" по квоте ГСА.
- 17 июля Национальное антикоррупционное бюро сообщило об обысках в ОАСК и вручении подозрений его главе, заместителю и пятерым судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации.
- В тот же день глава ОАСК Вовк заявил, что сотрудники НАБУ не вручали ему подозрение, а сам он находится в отпуске.
- 19 июля Холоднюк также заявил, что подозрение ему никто не вручал и о чем идет речь, он не знает.
Комментарии