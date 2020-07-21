Как Холоднюк сохранил кресло в ГСА: в НАБУ опубликовали записи разговоров Вовка

По словам Национального антикоррупционного бюро, действующий глава ГСА Зиновий Холоднюк решил сохранить должность, помешав проведению конкурса

В начале прошлого года Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы в системе правосудия провела конкурс на должность главы Государственной судебной администрации. Нынешний руководитель ГСА, Зиновий Холоднюк, не смог в нем поучаствовать из-за несоответствия требований к кандидатам, поэтому решил сохранить должность, помешав его проведению, сообщает пресс-сулжба Национального антикоррупционного бюро.

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Во версии НАБУ, Холоднюк обращается к главе столичного Окружного админсуда, чтобы тот помешал выбрать победителя конкурса. Глава ОАСК, Павел Вовк, соглашается на предложение в обмен на введение в состав Высшей квалификационной комиссии судей "своих людей", чтобы пройти квалификационную оценку. Всего в ВККС по квоте ГСА назначаются два члена комиссии из 16.

В феврале 2019 года ОАСК открывает производство по иску Холоднюка к Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы по поводу обжалования решений и фактического приостановления конкурса на должность руководителя Государственной судебной администрации. Дополнительно глава ГСА подает иск о том, чтобы комиссия воздержалась от проведения конкурса, говорится в сообщении НАБУ.

По словам детективов, Вовк предлагает Холоднюку подождать с принятием решения до момента оглашения победителей конкурса (15 февраля) и 13 февраля судья ОАСК отказывает в обеспечении иска о приостановлении конкурса на должность главы ГСА.

Сегодня бюро обнародовало записи разговоров главы и судей Окружного админсуда, а также их собеседников. LIGA.net публикует некоторые из них.

Например, где глава ОАСК разговаривает с головой ГСА об отказе в обеспечении иска и будущего плана в случае принятия Комиссией дальнейших шагов против главы ГСА.

Глава ОАСК: Алло. Да, Зиновий Васильевич, да. Только обеспечение (обеспечение иска по обжалованию решений и фактического приостановления конкурса - ред.). Нет, вместо этого не надо, мы напишем красиво, чтоб и у нас было красивое обоснование. Мы напишем так, как я сказал: «Преждевременно, нет доказательств, что». Вот, ждем 15-ое число. Если 15-ое число вас обидят, вы, у вас заготовки уже должны быть, вписывайте решение, номер, что провели конкурс, и избрали кого-то, и подаем это все. Но вы сделайте заготовки, чтоб они у вас были.

15 февраля 2019 года Комиссия определяет победителя, и Холоднюк во исполнение договоренностей с главой ОАСК подает новое заявление в суд. Однако, по словам НАБУ, Павел Вовк предлагает решить вопрос с конкурсом внесудебным способом, а поданное заявление отозвать.

Глава ОАСК: Зиновий Васильевич. Ну, смотрите, что я своими каналами в ВСП (Высшем совете правосудия - ред.) узнал. Мне сказали, что вопрос выноситься и рассматриваться не будет, Пока не будет спецпроверки, что есть какое-то, ну, понимание, что надо потянуть (тех сбой связи). Единственное, что спецпроверку же проводит ГСА (тех сбой). А так как там работаете Вы, они в этом видят какой-то конфликт интересов, и поэтому они направили какую-то бумагу в Совет судей: как решить этот конфликт интересов, кто должен проводит спецпроверку? Ну, может, это используют как формальное основание потянуть.

Глава ОАСК: Ну, нет смысла сейчас делать обеспечение (удовлетворять заявление об обеспечении иска - ред.) по той причине, что согласно позиции того же Кононенко, он договорился с Президентом - и вас никто не трогает. Смысл тогда делать его сейчас обеспечение? Но у нас всё готово, на старте если что (неразборчиво).

После Вовк разговаривает с судьей ОАСК, который ведет дело Холоднюка - рассказывает о достигнутых договоренностях и отмечает, что новое заявление будет отозвано.

Глава ОАСК: Смотри, ну, «мои», те, с кем я ближе общаюсь, слушай, они зашли вроде бы к Президенту и сказали, что этого делать нельзя сейчас. Президент вроде их услышал, дал команду ВСП ни * я не делать, т.е. заморозить ситуацию. И в контексте того, что пока оно заморожено, все равно мы ничего не делаем для того, чтоб у нас происходило.

Судья ОАСК: Тогда «отказ»?

Глава ОАСК: Они должны были отозвать. Если сегодня не отзовут, ты мне напомни. Отзовут для доработки. И потом будет.

В марте 2019 Высший совет правосудия был готов огласить победителя конкурса на должность главы ГСА. Однако на пути этим намерениям становятся договоренности между главой ГСА и главой ОАСК, говорят в НАБУ. Вовк пытается повлиять на судью, рассматривающего дело о конкурсе и решить «вопрос» с конкурсом через Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - получить предписание о наличии конфликта интересов между ВСП и победителем конкурса.

Глава ОАСК: Смотри, а ты можешь сегодня дать Богдану ту справочку, что он хочет? Ой, отлично. У нас есть, кое-какие там планы и мысли интересные. Вот. Это первое. Второе, второй вопрос - скажи, пожалуйста, а так подвинулся вопрос по Зиновию (председателю ГСА - ред.) С обращением в НАПК? ... Нам надо разъяснения о наличии конфликта интересов в действиях ВСП и Пушкаря (победителя конкурса на должность главы ГСА - ред.) По организации конкурса. Чтоб сам конкурс * бнуть этот.

Судья ОАСК: Отлично, но нам надо это разъяснение почему - потому что мы под этим разъяснением чего-то придумаем. Может там предписание с НАПК попросим. Может, может просто ещё чего-то поиграемся. Хорошо. Но хотя бы для начала, пусть начальник Департамента сделает разъяснение, в том, что действительно в действиях Пушкаря и ВСП есть конфликт интересов.

По версии НАБУ, выполняя свою часть договоренностей, Холоднюк 12 марта 2019 года объявляет конкурс на занятие должности члена ВККС, вместо действующего на тот момент.

Далее происходит телефонный разговор Вовка с главой ГСА. Председатель ОАСК предлагает голове ГСА заплатить деньги за быстрое выполнение судебного решения государственным исполнителем.

Глава ОАСК: Зиновий Васильевич, день добрый. Ну, Ваши же юристы уже все получили. То есть все, что мы обещали, мы всё сделали. Отлично. Смотрите, для подстраховочки у Валика неплохие контакты, но, понятно, что он тоже скажет, что дайте каких-то «пару копеек», тоже же всем надо дать. Может быть вы бы всё-таки по нашим постановлениям открыли исполнительное производство в Минюсте и чтоб исполнитель ВСП немножко на место поставил. Так, ну, мне кажется, это нельзя упускать, это, да, нельзя упускать этого с виду.

И еще один разговор Павла Вовку по делу Холоднюка, но с другим собеседником.

Глава ОАСК: Смотри, я бы рекомендовал вам взять у нашего не очень щедрого товарища «пару копеек» и открыться сегодня в исполнительное производство. Вот. И чтоб исполнитель написал на ВСП какую-то бумагу, что «ребята решение приостановлено, то, значит, никаких действий у вас не может быть». Такое страшное. Смотри, если тебе нужен будет там какой-то контакт, я тебя найду самый высокий. Но там, например, с этим вопросом может спокойно помочь Довбенко (юрист, который якобы имеет влияние на Минюст - ред.).

В итоге незаконность определения, которым конкурса был остановлен, была подтверждена решением Кассационного административного суда в составе Верховного Суда. В ноябре прошлого года он отменил постановление Окружного админсуда Киева и отказал в удовлетворении заявления.

По версии НАБУ, Зиновий Холоднюк во исполнение своей части договоренностей в мае того же года издал приказ о назначении членом ВККС "лояльного" к Вовку человека. Одновременно он незаконно приостановил полномочия действующего члена Комиссии.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что в результате расследования лицам, которые фигурируют в этих материалах, было сообщено о подозрении в совершении ряда уголовных преступлений.

17 июля глава ОАСК Павел Вовк заявил, что сотрудники НАБУ не вручали ему подозрение , а сам он находится в отпуске.

Через два дня глава ГСА Зиновий Холоднюк опубликовал аналогичное официальное заявление, что подозрение ему никто не вручал и о чем идет речь он не знает.







Дарья Мостовая

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