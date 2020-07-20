Глава ДСА Холоднюк: официально заявляю - никаких подозрений мне никто не вручал

По словам руководителя судебной администрации, он находился в отпуске, а об обысках в его кабинете узнал от подчиненных

Сегодня, 20 июля, глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк, комментируя ситуацию с обысками НАБУ в ДСА, выступил с официальным заявлением, что на сегодняшний день подозрений ему никто не вручал, и о чем вообще идет речь - он не знает.

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По его словам, 17 июля он находился в отпуске, где и узнал о следственных действиях сотрудников Национального антикоррупционного бюро, а также о том, что в его кабинете провели обыск. Также от подчиненных он получил информацию, что ему якобы "вручили подозрение".

"Официально заявляю - на сегодняшний день, 20 июля, никакого подозрения мне никто не вручал и я не знаю, о чем идет речь вообще", - подчеркнул Холоднюк, добавив, что в связи с "непонятными для него событиями" досрочно возвращается из отпуска, чтобы выяснить суть и обстоятельства дезинформации. Он отметил, что никогда не совершал никаких незаконных действий, абсолютно убежден в своей правовой позиции и в случае появления обвинений готов ее отстаивать.

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Дарья Мостовая

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