Глава ДСА Холоднюк: официально заявляю - никаких подозрений мне никто не вручал
По словам руководителя судебной администрации, он находился в отпуске, а об обысках в его кабинете узнал от подчиненных
Сегодня, 20 июля, глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк, комментируя ситуацию с обысками НАБУ в ДСА, выступил с официальным заявлением, что на сегодняшний день подозрений ему никто не вручал, и о чем вообще идет речь - он не знает.
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По его словам, 17 июля он находился в отпуске, где и узнал о следственных действиях сотрудников Национального антикоррупционного бюро, а также о том, что в его кабинете провели обыск. Также от подчиненных он получил информацию, что ему якобы "вручили подозрение".
"Официально заявляю - на сегодняшний день, 20 июля, никакого подозрения мне никто не вручал и я не знаю, о чем идет речь вообще", - подчеркнул Холоднюк, добавив, что в связи с "непонятными для него событиями" досрочно возвращается из отпуска, чтобы выяснить суть и обстоятельства дезинформации. Он отметил, что никогда не совершал никаких незаконных действий, абсолютно убежден в своей правовой позиции и в случае появления обвинений готов ее отстаивать.
- 17 июля Национальное антикоррупционное бюро сообщило об обысках в ОАСК и вручении подозрений его главе, заместителю и пятерым судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации.
- На следующий день глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк заявил, что сотрудники НАБУ не вручали ему подозрение, а сам он находится в отпуске и в отставку не собирается.
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