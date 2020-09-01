ВСП отказался отстранить также пятерых других фигурантов дела судей ОАСК

Всего в деле фигурируют семеро судей ОАСК. Шестеро из них продолжат работать, решили в Высшем совете правосудия

Высший совет правосудия также отказался отстранить от исполнения обязанностей других фигурантов дела о попытке захвата судебной власти в стране - заместителя главы Окружного админсуда Киева Евгения Аблова и еще четверых судей ОАСК. Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

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Ранее сегодня ВСП отказался отстранить главу ОАСК Павла Вовка от исполнения служебных обязанностей. Совет считает, что в материалах дела "нет доказательств надлежащего вручения подозрения" Вовку, потому судья не находится в статусе подозреваемого.

Касательно заместителя главы суда Аблова там пришли к выводу, что доказательства, которыми обосновано его подозрение, якобы получены без санкции суда.

Кроме того в ВСП считают необоснованными риски, которые, по мнению генпрокурора, могут возникнуть, если Аблов продолжит осуществлять правосудие. Также ВСП считает, что Офис генпрокурора не предоставил доказательств того, что Аблов может влиять на свидетелей.

Ходатайства об отстранении судей ОАСК Владимира Келеберды и Алексея Огурцова ВСП вернул генпрокурору без рассмотрения "из-за нарушения порядка уведомления судьи о подозрении".

Также ВСП отказался отстранить судью ОАСК Игоря Качура. В совете считают, что подозрение судье не обосновано надлежащим образом. Доказательства якобы получены без разрешения суда. Кроме того Высший совет правосудия не удовлетворили обоснования того, что Качур может влиять на свидетелей

Ходатайство по судье ОАСК Игорю Погрибниченко также возвращено Ирине Венедиктовой "из-за нарушения порядка уведомления о подозрении", сообщили в ВСП.

17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрений главе Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

По версии следствия, о которой рассказали в НАБУ, указанные лица, всего 12 человек, действовали в рамках преступной организации во главе с главой ОАСК, целью которой был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.

В тот же день в бюро опубликовали расшифровки телефонных разговоров главы ОАСК.

18 июля Вовк заявил, что сотрудники НАБУ не вручали ему подозрение, а сам он находится в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск Вовка и еще шестерых подозреваемых, поскольку они игнорировали вызовы на допросы.

Вовка и еще шестерых подозреваемых, поскольку они игнорировали вызовы на допросы. 13 августа стало известно, что НАБУ расследует возможную попытку сотрудников Офиса генпрокурора сорвать операцию по делу ОАСК.

по делу ОАСК. 20 августа Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей. Совет считает, что в материалах дела "нет доказательств надлежащего вручения подозрения" Вовку — и потому судья не находится в статусе подозреваемого.

Вадим Ребрина

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