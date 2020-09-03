"Та послушай ты уже те пленки". Под ОП требуют у Зеленского отреагировать на пленки ОАСК

Демонстранты пришли на Банковую с желто-синими флагами и банерами, на которых написаны призывы к президенту отреагировать на дело ОАСК

Под Офисом президента проходит пикет — его участники требуют от главы государства Владимира Зеленского реакции на записи о судьях Окружного админсуда Киева, которые опубликовало Национальное антикоррупционное бюро. Об этом сообщает Центра противодействия коррупции.

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В акции участвуют представители ЦПК, Автомайдана и DEJURE. Одна из демонстранток пришла с баннером с надписью: "Та послушай ты уже эти пленки". Молчание главы государства участники пикета расценивают "как покрытие коррумпированной судебной системы с телефонным правом", пишут в ЦПК.

"Зеленскому нужны ручные судьи. Ведь за более чем полтора года он до сих пор не подал законопроект о ликвидации "волчьего" суда ОАСК, что может сделать только он. Более того, его второй законопроект о судебной реформе только усиливает прогнившую от "волков" Высший совет правосудия. Упорное игнорирование Зеленским пленок НАБУ трудно объяснить иначе, как укрывательством ним лично этой преступной системы", - считает эксперт ЦПК Галина Чижик.

В то же время Офисе президента ранее заявляли, что не намерены вмешиваться в ход расследования по делу ОАСК и отмечали, что вина судей пока не доказана.

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Станислав Стороженко

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