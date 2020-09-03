НАБУ: Отказ отстранить судей ОАСК — свидетельство нежелания очищать судебную власть

ВСП признал надлежащим вручение подозрения одному из судей, хотя он получил его так же, как и другие судьи ОАСК, отстранить которых ВСП отказался

Национальное антикоррупционное бюро настаивает, что детективы объявили о подозрении судьям Окружного админсуда Киева в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, а Высший совет правосудия, который отказался отстранить судей от работы, пренебрег этим фактом. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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1 сентября ВСП отказался отстранить от исполнения служебных обязанностей на время расследования главу ОАСК Павла Вовка, его заместителя Евгения Аблова и еще четырех судей ОАСК. Совет пришел к выводу, что НАБУ якобы ненадлежащим собсобом вручило подозрения судьям.

"Аргументы, которые ВСП использовала, встав на защиту судей ОАСК, по мнению НАБУ, являются надуманными и могут свидетельствовать о наличии связей с фигурантами опубликованных Национальным бюро аудиозаписей - доказательств в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

В НАБУ рассказали, что 17 июля, когда детективы пришли в суд вручать подозрения, никого из судей на рабочих местах не было. Судьи, которых проинформировали о готовящемся вручении подозрений, по информации НАБУ, "заранее приняли меры, чтобы исключить личное получения подозрений".

Поэтому, пояснили в бюро, сообщение о подозрениях, как того требует УПК, вручили администрации по месту работы и направили заказными письмами по установленным местами регистрации и проживания судей.

Однако суди уклонялись от личного получения любых сообщений, говорят в бюро. они продлевали свои отпуска и скрывались от органа досудебного расследования. Только после объявления их в розыск, отмечают в НАБУ, судьи появились на рабочих местах. После этого им лично повторно вручили соответствующие сообщения о подозрении. Подтверждения были предоставлены ВСП.

"Однако ВСП проигнорировал эти очевидные факты, заявив об отсутствии доказательств надлежащего вручения подозрений четырем судьям ОАСК", - сказано в сообщении.

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При этом, как отмечают в НАБУ, вопреки своей же позиции ВСП признал надлежащим вручение уведомления о подозрении одному из судей, хотя он получил его таким же образом, как и другие судьи ОАСК, которые скрывались от следствия.

Кроме того в НАБУ рассказали, что пытались отстранить некоторых членов ВСП от рассмотрения вопроса по судьям ОАСК, предоставив совету рассекреченные материалы о связях этих членов с судьями. Однако ВСП проигнорировала данное ходатайство детективов.

17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрений главе Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

По версии следствия, о которой рассказали в НАБУ, указанные лица, всего 12 человек, действовали в рамках преступной организации во главе с главой ОАСК, целью которой был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.

В тот же день в бюро опубликовали расшифровки телефонных разговоров главы ОАСК.

18 июля Вовк заявил, что сотрудники НАБУ не вручали ему подозрение, а сам он находится в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск Вовка и еще шестерых подозреваемых, поскольку они игнорировали вызовы на допросы.

Вовка и еще шестерых подозреваемых, поскольку они игнорировали вызовы на допросы. 13 августа стало известно, что НАБУ расследует возможную попытку сотрудников Офиса генпрокурора сорвать операцию по делу ОАСК.

по делу ОАСК. 20 августа Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей. Совет считает, что в материалах дела "нет доказательств надлежащего вручения подозрения" Вовку — и потому судья не находится в статусе подозреваемого.

Вадим Ребрина

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