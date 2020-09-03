НАБУ: Отказ отстранить судей ОАСК — свидетельство нежелания очищать судебную власть
ВСП признал надлежащим вручение подозрения одному из судей, хотя он получил его так же, как и другие судьи ОАСК, отстранить которых ВСП отказался
Национальное антикоррупционное бюро настаивает, что детективы объявили о подозрении судьям Окружного админсуда Киева в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, а Высший совет правосудия, который отказался отстранить судей от работы, пренебрег этим фактом. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
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1 сентября ВСП отказался отстранить от исполнения служебных обязанностей на время расследования главу ОАСК Павла Вовка, его заместителя Евгения Аблова и еще четырех судей ОАСК. Совет пришел к выводу, что НАБУ якобы ненадлежащим собсобом вручило подозрения судьям.
"Аргументы, которые ВСП использовала, встав на защиту судей ОАСК, по мнению НАБУ, являются надуманными и могут свидетельствовать о наличии связей с фигурантами опубликованных Национальным бюро аудиозаписей - доказательств в уголовном производстве", - говорится в сообщении.
В НАБУ рассказали, что 17 июля, когда детективы пришли в суд вручать подозрения, никого из судей на рабочих местах не было. Судьи, которых проинформировали о готовящемся вручении подозрений, по информации НАБУ, "заранее приняли меры, чтобы исключить личное получения подозрений".
Поэтому, пояснили в бюро, сообщение о подозрениях, как того требует УПК, вручили администрации по месту работы и направили заказными письмами по установленным местами регистрации и проживания судей.
Однако суди уклонялись от личного получения любых сообщений, говорят в бюро. они продлевали свои отпуска и скрывались от органа досудебного расследования. Только после объявления их в розыск, отмечают в НАБУ, судьи появились на рабочих местах. После этого им лично повторно вручили соответствующие сообщения о подозрении. Подтверждения были предоставлены ВСП.
"Однако ВСП проигнорировал эти очевидные факты, заявив об отсутствии доказательств надлежащего вручения подозрений четырем судьям ОАСК", - сказано в сообщении.
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При этом, как отмечают в НАБУ, вопреки своей же позиции ВСП признал надлежащим вручение уведомления о подозрении одному из судей, хотя он получил его таким же образом, как и другие судьи ОАСК, которые скрывались от следствия.
Кроме того в НАБУ рассказали, что пытались отстранить некоторых членов ВСП от рассмотрения вопроса по судьям ОАСК, предоставив совету рассекреченные материалы о связях этих членов с судьями. Однако ВСП проигнорировала данное ходатайство детективов.
- 17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрений главе Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.
- По версии следствия, о которой рассказали в НАБУ, указанные лица, всего 12 человек, действовали в рамках преступной организации во главе с главой ОАСК, целью которой был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.
- В тот же день в бюро опубликовали расшифровки телефонных разговоров главы ОАСК.
- 18 июля Вовк заявил, что сотрудники НАБУ не вручали ему подозрение, а сам он находится в отпуске.
- 11 августа НАБУ объявило в розыск Вовка и еще шестерых подозреваемых, поскольку они игнорировали вызовы на допросы.
- 13 августа стало известно, что НАБУ расследует возможную попытку сотрудников Офиса генпрокурора сорвать операцию по делу ОАСК.
- 20 августа Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей. Совет считает, что в материалах дела "нет доказательств надлежащего вручения подозрения" Вовку — и потому судья не находится в статусе подозреваемого.
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