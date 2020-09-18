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Высший совет правосудия раскритиковал заявление Верховного суда по делу судей ОАСК

18.09.2020, 23:55
Высший совет правосудия раскритиковал заявление Верховного суда по делу судей ОАСК - Фото
Павел Вовк (скриншот видео)

В ВСП считают, что заявление Верховного суда о записях, опубликованных два месяца назад, "выглядит странным"

Высший совет правосудия (ВСП) назвал заявление Верховного суда по делу судей ОАСК оценкой, не предусмотренной действующим законодательством. Подобные заявления, считают в ВСП, "привносят неуместную политизацию процессов в судебной власти". Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

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"Публичные заявления Верховного суда, в которых комментируются материалы уголовных производств в отношении судей Окружного административного суда города Киева, в отношении которых были приняты решения Высшего совета правосудия, является оценкой, которая предоставлена способом, не предусмотренным действующим законодательством", - говорится в сообщении.

В ВСП считают, что "подобные заявления не влияют на содержание или правовые последствия принятых Высшим советом правосудия решений и привносят неуместную политизацию процессов в судебной власти".

В совете отметили, что аудиозаписи прослушки судей ОАСК были опубликованы НАБУ два месяца назад. "Следовательно, предоставление им оценок именно сегодня выглядит странным со стороны судей Верховного суда", - говорится в заявлении.

В ВСП ожидают официальной публикации полного текста решения пленума Верховного суда для предоставления дальнейших комментариев.

Сегодня пленум Верховного суда заявил, что содержание записей, сделанных, как утверждают в НАБУ, в рабочем кабинете главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, наносит значительный ущерб судебной власти Украины "и сводит на нет ежедневные усилия тысяч судей по повышению доверия граждан к суду". 

  • 17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрений главе Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.
  • По версии следствия, о которой рассказали в НАБУ, указанные лица, всего 12 человек, действовали в рамках преступной организации во главе с главой ОАСК, целью которой был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.
  • В тот же день в бюро опубликовали расшифровки телефонных разговоров главы ОАСК.
  • 20 августа Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей. Совет считает, что в материалах дела "нет доказательств надлежащего вручения подозрения" Вовку  — и потому судья не находится в статусе подозреваемого.

Вадим Ребрина
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