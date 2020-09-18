Верховный суд о пленках судьи Вовка: Судебной власти нанесен значительный ущерб

Верховный Суд выразил свою "внепроцессуальную позицию" по ситуации

Содержание записей, сделанных, как утверждают в НАБУ, в рабочем кабинете главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, наносит значительный ущерб судебной власти Украины. Так пленум Верховного суда отреагировал на "пленки Вовка".

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Верховный Суд выразил свою "внепроцессуальную позицию по ситуации с публикацией НАБУ записей, сделанных, по информации бюро, в кабинете главы Окружного админсуда Киева".

Правовая оценка записям будет дана при рассмотрении дела по существу, отметили в суде.

"Однако Пленум Верховного Суда вынужден констатировать, что судебной власти нанесен значительный ущерб от содержания указанных записей. Это несет в себе риск серьезного нарушения ценностей, на которых строится независимый и справедливый суд, и сводит на нет ежедневные усилия тысяч судей по повышению доверия граждан к суду", - сказано в заявлении.

25 августа коллегия Кассационного уголовного суда Верховного суда отказалась передавать дело судей ОАСК в Высший антикоррупционный суд, хотя ранее в аналогичных случаях, по информации Центра противодействия коррупции, делала это.

17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрений главе Вовку, его заместителю Евгению Аблову и пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.

По версии следствия, о которой рассказали в НАБУ, указанные лица, всего 12 человек, действовали в рамках преступной организации во главе с главой ОАСК, целью которой был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе.

В тот же день в бюро опубликовали расшифровки телефонных разговоров главы ОАСК.

20 августа Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей. Совет считает, что в материалах дела "нет доказательств надлежащего вручения подозрения" Вовку — и потому судья не находится в статусе подозреваемого.

Вадим Ребрина

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