Пленки Вовка. Верховный суд отказался передавать дело ОАСК в Высший антикорсуд

По закону дела, которые расследует НАБУ, должны слушаться в ВАКС, но Верховный суд решил по-другому

Коллегия Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины отказалась передавать дело по судьям и главе Окружного админсуда в Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщила в Facebook одна из экспертов Центра противодействия коррупции Галина Чижик.

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Как ранее напоминали в НАБУ, дела, которые расследуются самим бюро, должны слушаться в Высшем антикоррупционном суде. И именно ВАКС должен выбирать фигурантам дела меру пресечения и рассматривать жалобы на действия детективов или прокуроров.

После того, как 5 августа Печерский суд Киева забрал дело у НАБУ, замглавы ОАСК Евгений Аблов обжаловал это решение в апелляции. Апелляционный суд передал дело в Верховный суд Украины, чтобы там решился вопрос о подсудности. После чего ВСУ решил, что передавать дело по ОАСК в Высший антикорсуд не будут, написала Чижик.

По ее словам, месяц назад Верховный суд уже рассматривал подобные вопросы, определив, что они относятся к юрисдицкции ВАКС, а сейчас — поменял свою позицию на противоположную.

17 июля НАБУ вручило подозрения главе и судьям Окружного админсуда — их подозревают в создании преступной организации для захвата госвласти.

5 августа в скандальное дело ОАСК вмешался Печерский суд, забрав его у НАБУ и передав "другому правоохранительному органу". Тогда в бюро напомнили, что подсудность в таких делах относится к ВАКС.

12 августа САП сообщила, что подозрения судьям Окружного админсуда были возвращены по почте руководителю аппарата суда.

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Дарья Мостовая

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