UA

Пленки Вовка. Верховный суд отказался передавать дело ОАСК в Высший антикорсуд

25.08.2020, 16:31
Пленки Вовка. Верховный суд отказался передавать дело ОАСК в Высший антикорсуд - Фото
Председатель ОАСК Павел Вовк (скриншот с видео)

По закону дела, которые расследует НАБУ, должны слушаться в ВАКС, но Верховный суд решил по-другому

Коллегия Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины отказалась передавать дело по судьям и главе Окружного админсуда в Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщила в Facebook одна из экспертов Центра противодействия коррупции Галина Чижик.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Как ранее напоминали в НАБУ, дела, которые расследуются самим бюро, должны слушаться в Высшем антикоррупционном суде. И именно ВАКС должен выбирать фигурантам дела меру пресечения и рассматривать жалобы на действия детективов или прокуроров.

После того, как 5 августа Печерский суд Киева забрал дело у НАБУ, замглавы ОАСК Евгений Аблов обжаловал это решение в апелляции. Апелляционный суд передал дело в Верховный суд Украины, чтобы там решился вопрос о подсудности. После чего ВСУ решил, что передавать дело по ОАСК в Высший антикорсуд не будут, написала Чижик.

По ее словам, месяц назад Верховный суд уже рассматривал подобные вопросы, определив, что они относятся к юрисдицкции ВАКС, а сейчас — поменял свою позицию на противоположную.

Читайте также: Вовк заявил, что пришел на допрос в НАБУ, но его там не ждали

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ОАСК набу верховный суд павел вовк вакс пленки ОАСК евгений аблов

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Схемы против Независимости. Топ-10 коррумпированных отраслей и институций Украины

Схемы против Независимости. Топ-10 коррумпированных отраслей и институций Украины
 