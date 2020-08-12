Пленки Вовка. Подозрения судьям снова направлены в Окружной админсуд Киева - САП
В прокуратуре настаивают, что аппарат суда обязан вручить подозрения главе ОАСК Павлу Вовку и еще четверым судьям
Подозрения судьям Окружного административного суда Киева возвращены по почте руководителю аппарата суда. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Ранее аппарат ОАСК вернул в САП подозрения пяти судьям, включая главу суда Павла Вовка, утверждая, что они якобы были оставлены прокурорами "просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время".
В САП ссылаются на законодательство, в котором предусмотрен вариант вручения подозрения через администрацию по месту работы подозреваемого. В ОАСК утверждают, что понятие "администрация по месту работы" нигде законодательно не определено.
В то же время в САП подчеркнули, что уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает права администрации по месту работы подозреваемого возвращать повестки или другим способом уклоняться от их вручения, поэтому подозрения судьям ОАСК вновь направлены в аппарат суда.
- 17 июля 2020-го НАБУ сообщило об обысках и вручении подозрений главе ОАСК Вовку, его заму и пяти другим судьям, а также главе ГСА. Их подозревают в создании преступной организации во главе с главой ОАСК для захвата госвласти. Вовк заявил, что ему не вручали подозрение, а сам он "находится в отпуске".
- 4 августа НАБУ пригрозило объявить судей в розыск, и опубликовало записи телефонных разговоров из материалов дела (почитать расшифровки).
- Вчера НАБУ объявило в розыск Вовка, Владимира Келеберду, Игоря Качура, Николая Сироша, Игоря Погрибниченко, Алексея Огурцова и Сергея Остапца.
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