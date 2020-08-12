Пленки Вовка. Подозрения судьям снова направлены в Окружной админсуд Киева - САП

В прокуратуре настаивают, что аппарат суда обязан вручить подозрения главе ОАСК Павлу Вовку и еще четверым судьям

Подозрения судьям Окружного административного суда Киева возвращены по почте руководителю аппарата суда. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Ранее аппарат ОАСК вернул в САП подозрения пяти судьям, включая главу суда Павла Вовка, утверждая, что они якобы были оставлены прокурорами "просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время".

В САП ссылаются на законодательство, в котором предусмотрен вариант вручения подозрения через администрацию по месту работы подозреваемого. В ОАСК утверждают, что понятие "администрация по месту работы" нигде законодательно не определено.

В то же время в САП подчеркнули, что уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает права администрации по месту работы подозреваемого возвращать повестки или другим способом уклоняться от их вручения, поэтому подозрения судьям ОАСК вновь направлены в аппарат суда.

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Денис Юдин

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