Дело ОАСК. Вовк заявил, что пришел на допрос в НАБУ, но его там не ждали
Глава ОАСК Вовк говорит, что следователь НАБУ не отвечал на звонки. В Бюро инцидент пока не прокомментировали
Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк сообщил в Facebook, что прибыл на допрос в Национальное антиокррупционное бюро, однако там его никто не ждал.
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По его словам, допрос был назначен на 08:00 утра, но у здания НАБУ он обнаружил лишь журналистов.
"Следователя на месте не оказалось. Попытки моих адвокатов созвониться и выяснить, почему он игнорирует собственное мероприятие, не увенчались успехом - следователь не брал трубку. 40 минут ожидания. И мы ушли", - написал он.
В пресс-службе НАБУ не смогли прокомментировать LIGA.net инцидент по телефону и попросили написать официальный запрос. На момент публикации ответа нет.
- 17 июля 2020-го НАБУ сообщило об обысках и вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку, его заму и пяти другим судьям, а также главе ГСА. Их подозревают в создании преступной организации во главе с главой ОАСК для захвата госвласти. Вовк заявил, что ему не вручали подозрение, а сам он "находится в отпуске".
- 11 августа НАБУ объявило в розыск председателя Вовка и еще шестерых подозреваемых, поскольку они игнорировали вызовы на допросы. Вовк не согласен с таким решением, поскольку считает, что не получил подозрение. Глава ОАСК грозит пожаловаться на НАБУ в правоохранительные органы.
- 14 августа генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности семи судей ОАСК, в том числе Вовка.
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