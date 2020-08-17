Дело ОАСК. Вовк заявил, что пришел на допрос в НАБУ, но его там не ждали

Глава ОАСК Вовк говорит, что следователь НАБУ не отвечал на звонки. В Бюро инцидент пока не прокомментировали

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк сообщил в Facebook, что прибыл на допрос в Национальное антиокррупционное бюро, однако там его никто не ждал.

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По его словам, допрос был назначен на 08:00 утра, но у здания НАБУ он обнаружил лишь журналистов.

"Следователя на месте не оказалось. Попытки моих адвокатов созвониться и выяснить, почему он игнорирует собственное мероприятие, не увенчались успехом - следователь не брал трубку. 40 минут ожидания. И мы ушли", - написал он.

В пресс-службе НАБУ не смогли прокомментировать LIGA.net инцидент по телефону и попросили написать официальный запрос. На момент публикации ответа нет.

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Марк Сировой

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