Венедиктова подписала представление об отстранении Вовка и судей ОАСК – СМИ
14.08.2020, 20:23
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)
Генпрокурор подписала представление об отстранении от должности семи судей Окружного административного суда Киева
Сегодня вечером генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности семи судей Окружного административного суда Киева, в том числе председателя суда Павла Вовка. Об этом сообщает в Facebook редактор Цензор.нет Юрий Бутусов со ссылкой на источники.
Как отмечается, "теперь ответственность за сохранение Вовка на должности - на Высшем совете правосудия".
- 17 июля 2020-го НАБУ сообщило об обысках и вручении подозрений главе ОАСК Павлу Вовку, его заму и пяти другим судьям, а также главе ГСА. Их подозревают в создании преступной организации во главе с главой ОАСК для захвата госвласти. Вовк заявил, что ему не вручали подозрение, а сам он "находится в отпуске".
- 6 августа журналист Юрий Бутусов опубликовал аудио, на котором якобы один из руководителей департамента Офиса генпрокурора пытается надавить на прокуроров, процессуальных руководителей по делу ОАСК, чтобы те не ехали на обыски.
- 11 августа НАБУ объявило в розыск председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и еще шестерых подозреваемых в захвате власти, поскольку они игнорировали вызовы на допросы.
- 13 августа стало известно, что НАБУ расследует возможную попытку сотрудниками Офиса генпрокурора сорвать операцию по делу ОАСК.
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