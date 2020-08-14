Венедиктова подписала представление об отстранении Вовка и судей ОАСК – СМИ

Генпрокурор подписала представление об отстранении от должности семи судей Окружного административного суда Киева

Сегодня вечером генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности семи судей Окружного административного суда Киева, в том числе председателя суда Павла Вовка. Об этом сообщает в Facebook редактор Цензор.нет Юрий Бутусов со ссылкой на источники.

Как отмечается, "теперь ответственность за сохранение Вовка на должности - на Высшем совете правосудия".

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Наталия Медведева

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