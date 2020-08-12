Вовк с коллегами пригрозили заявлениями на НАБУ в правоохранительные органы

"Я нахожусь в Украине, ни от кого не прячусь, адрес суда, полагаю, в НАБУ еще не забыли", - сыронизировал объявленный в розыск глава ОАСК

Объявленные в розыск Национальным антикоррупционным бюро глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк с четырьмя коллегами находятся на своих рабочих местах и на допрос идти не собираются: он сообщил в Facebook, что никому из них "не вручили уведомление о подозрении в установленном законом порядке" и пригрозил заявлениями на НАБУ в органы.

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Вовк пишет, что ходит на работу в ОАСК и готов идти на допрос "в порядке, предусмотренном УПК": "Как учат на юрфаке – нет подозрения, нет процессуального статуса". По его словам, те судьи ОАСК, которых вызвали по процедуре, уже сходили в НАБУ, "но почему-то следователей не заинтересовали".

Действия НАБУ, отметил он, в ОАСК расценивают как вмешательство в деятельность судей.

"Поскольку это в Украине пока еще преступление, то соответствующие заявления будут поданы в правоохранительные органы", - заявил он.

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Вовк подытожил тем, что предположил: вскоре НАБУ "может заявить об очередном громком разоблачении "преступной организации" в лице Офиса генпрокурора или какого либо другого органа власти".

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Евгений Пилипенко

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