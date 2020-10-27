Минюст не сможет выполнить решение ОАСК по Сытнику: нет правовых оснований и полномочий

НАБУ остается полноценно функционирующим органом, заявил министр юстиции Денис Малюська, но "обеспокоенность ОАСК" он все же разделяет

Министерство юстиции не сможет исключить из Единого госреестра информацию о главе Национального антикоррупционного бюро Артеме Сытнике - ведомство не может вносить туда изменения. Об этом в Facebook заявил глава Минюста Денис Малюська.

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По его словам, изменения в реестр вносятся не Минюстом – госрегистраторами, а ведомство только рассматривает жалобы на их действия и вносит в ЕГР данные исключительно по результатам рассмотрения этих жалоб.

Поэтому "ни правовых оснований, ни полномочий" исключать информацию о Сытнике как директоре НАБУ из ЕГР нет, подчеркнул министр.

Кроме того, вопрос о том, является ли НАБУ органом исполнительной власти или нет, "однозначно не решен", считает Малюська.

Он отметил, что Конституционный суд указал, что в бюро есть признаки центрального органа исполнительной власти, однако четкого тезиса о том, что это все-таки орган исполнительной власти, нет.

Также министр отметил, что положения закона о НАБУ еще будут действовать до 17 декабря: бюро "остается полноценно функционирующим правоохранительным органом", а статус-кво НАБУ и его руководителя не изменился.

Несмотря на это, министр юстиции отметил, что "обеспокоенность ОАСК" он разделяет.

28 августа 2020 года Конституционный суд признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным. При этом, один из судей КСУ отметил, что действия Артема Сытника на должности главы бюро были законными.

26 октября ОАСК принял решение удалить из госреестра информацию о Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро, восстановив в должности замначальника Главного подразделения детективов Александра Кареева.

В тот же день стало известно, что на сайте президента была зарегистрирована петиция о ликвидации ОАСК и она уже набрала более 25 000 необходимых голосов, теперь свое слово должен сказать Владимир Зеленский.

27 октября в Окружном админсуд Киева заявили, что те, кто продолжают считать Сытника главой НАБУ, нарушают закон.

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Станислав Стороженко , Дарья Мостовая

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