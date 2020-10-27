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Минюст не сможет выполнить решение ОАСК по Сытнику: нет правовых оснований и полномочий

27.10.2020, 12:16
Минюст не сможет выполнить решение ОАСК по Сытнику: нет правовых оснований и полномочий - Фото
Денис Малюська (Фото: пресс-служба Кабмина)

НАБУ остается полноценно функционирующим органом, заявил министр юстиции Денис Малюська, но "обеспокоенность ОАСК" он все же разделяет

Министерство юстиции не сможет исключить из Единого госреестра информацию о главе Национального антикоррупционного бюро Артеме Сытнике - ведомство не может вносить туда изменения. Об этом в Facebook заявил глава Минюста Денис Малюська

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По его словам, изменения в реестр вносятся не Минюстом – госрегистраторами, а ведомство только рассматривает жалобы на их действия и вносит в ЕГР данные исключительно по результатам рассмотрения этих жалоб. 
Поэтому "ни правовых оснований, ни полномочий" исключать информацию о Сытнике как директоре НАБУ из ЕГР нет, подчеркнул министр.

Кроме того, вопрос о том, является ли НАБУ органом исполнительной власти или нет, "однозначно не решен", считает Малюська.

Он отметил, что Конституционный суд указал, что в бюро есть признаки центрального органа исполнительной власти, однако четкого тезиса о том, что это все-таки орган исполнительной власти, нет.

Также министр отметил, что положения закона о НАБУ еще будут действовать до 17 декабря: бюро "остается полноценно функционирующим правоохранительным органом", а статус-кво НАБУ и его руководителя не изменился.

Несмотря на это, министр юстиции отметил, что "обеспокоенность ОАСК" он разделяет.

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Станислав Стороженко, Дарья Мостовая
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