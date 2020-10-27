Минюст не сможет выполнить решение ОАСК по Сытнику: нет правовых оснований и полномочий
НАБУ остается полноценно функционирующим органом, заявил министр юстиции Денис Малюська, но "обеспокоенность ОАСК" он все же разделяет
Министерство юстиции не сможет исключить из Единого госреестра информацию о главе Национального антикоррупционного бюро Артеме Сытнике - ведомство не может вносить туда изменения. Об этом в Facebook заявил глава Минюста Денис Малюська.
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Кроме того, вопрос о том, является ли НАБУ органом исполнительной власти или нет, "однозначно не решен", считает Малюська.
Он отметил, что Конституционный суд указал, что в бюро есть признаки центрального органа исполнительной власти, однако четкого тезиса о том, что это все-таки орган исполнительной власти, нет.
Также министр отметил, что положения закона о НАБУ еще будут действовать до 17 декабря: бюро "остается полноценно функционирующим правоохранительным органом", а статус-кво НАБУ и его руководителя не изменился.
Несмотря на это, министр юстиции отметил, что "обеспокоенность ОАСК" он разделяет.
- 28 августа 2020 года Конституционный суд признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным. При этом, один из судей КСУ отметил, что действия Артема Сытника на должности главы бюро были законными.
- 26 октября ОАСК принял решение удалить из госреестра информацию о Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро, восстановив в должности замначальника Главного подразделения детективов Александра Кареева.
- В тот же день стало известно, что на сайте президента была зарегистрирована петиция о ликвидации ОАСК и она уже набрала более 25 000 необходимых голосов, теперь свое слово должен сказать Владимир Зеленский.
- 27 октября в Окружном админсуд Киева заявили, что те, кто продолжают считать Сытника главой НАБУ, нарушают закон.
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