НАБУ назвало абсурдным решение ОАСК по Сытнику: Хотят превратить нас в карманную структуру
В бюро посчитали решение окружного админсуда вмешательством в их работу с целью ее блокировки
Вчера Окружной админсуд столицы вынес определение вычеркнуть Артема Сытника как директора Национального антикоррупционного бюро из госреестра. В суде заявили, что Сытник по-прежнему занимает пост главы бюро, хотя решение КСУ о неконституционности его назначения было принято еще 28 августа. В НАБУ решение назвали абсурдным и заангажированным.
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В бюро заявили, что решение окружного админсуда "заангажировано и абсурдно" и является вмешательством в работу НАБУ, а его настоящая цель – заблокировать работу органа, который раскрыл судей ОАСК на попытке захватить государственную власть.
"Фактически идет речь о попытке любым способом убрать с должности директора как гаранта независимости<...>и превратить сам орган в руководимую "карманную" структуру. Последствием этого станет полная блокировка расследований многомиллиардных коррупционных злоупотреблений в украинской власти", – отметили в НАБУ.
Сейчас решение собираются обжаловать.
Также в бюро напомнили, что увольнение директора НАБУ с должности может произойти только на основаниях, указанных в законе о НАБУ. А поскольку сейчас таких оснований нет, Артем Сытник пока продолжит исполнять свои полномочия, а бюро – работать в штатном режиме, говорится в сообщении.
- 28 августа 2020 года Конституционный суд признал назначение Сытника директором НАБУ неконституционным. При этом, один из судей КСУ отметил, что действия Артема Сытника на должности главы бюро были законными.
- 26 октября ОАСК принял решение удалить из госреестра информацию о Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро.
- В тот же день стало известно, что на сайте президента была зарегистрирована петиция о ликвидации ОАСК и она уже набрала более 25 000 необходимых голосов, теперь свое слово должен сказать Владимир Зеленский.
- 27 октября в Окружном админсуд Киева заявили, что те, кто продолжают считать Сытника главой НАБУ, нарушают закон.
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