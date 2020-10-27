НАБУ назвало абсурдным решение ОАСК по Сытнику: Хотят превратить нас в карманную структуру

В бюро посчитали решение окружного админсуда вмешательством в их работу с целью ее блокировки

Вчера Окружной админсуд столицы вынес определение вычеркнуть Артема Сытника как директора Национального антикоррупционного бюро из госреестра. В суде заявили, что Сытник по-прежнему занимает пост главы бюро, хотя решение КСУ о неконституционности его назначения было принято еще 28 августа. В НАБУ решение назвали абсурдным и заангажированным.

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В бюро заявили, что решение окружного админсуда "заангажировано и абсурдно" и является вмешательством в работу НАБУ, а его настоящая цель – заблокировать работу органа, который раскрыл судей ОАСК на попытке захватить государственную власть.

"Фактически идет речь о попытке любым способом убрать с должности директора как гаранта независимости<...>и превратить сам орган в руководимую "карманную" структуру. Последствием этого станет полная блокировка расследований многомиллиардных коррупционных злоупотреблений в украинской власти", – отметили в НАБУ.

Сейчас решение собираются обжаловать.

Также в бюро напомнили, что увольнение директора НАБУ с должности может произойти только на основаниях, указанных в законе о НАБУ. А поскольку сейчас таких оснований нет, Артем Сытник пока продолжит исполнять свои полномочия, а бюро – работать в штатном режиме, говорится в сообщении.

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Дарья Мостовая

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