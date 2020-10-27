Зеленский: Электронное декларирование продолжит работать, несмотря на решение КСУ

В ОП отметили, что считают "фундаментальным достоянием государства" созданную в Украине систему электронного декларирования

В Офисе президента, комментируя решение Конституционного суда отменить уголовное наказание за недостоверное декларирование, заявили, что, "несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОП.

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Там отметили, что система электронного декларирования и контроля состояния должностных лиц и депутатов, созданная в Украине, до сих пор работала эффективно, "наконец показав украинскому народу, чем на самом деле владеют политики, и позволив привлечь к ответственности нарушителей антикоррупционного законодательства". В эту систему входит и Национальное агентство по предотвращению коррупции, напомнили в ОП.

"Считаем это фундаментальным достоянием государства", – говорится в сообщении.

На Банковой подчеркнули, что нет ни единого шанса остановить движение страны к максимальной прозрачности и добропорядочности в политике.

"К сожалению, в Украине все еще есть "бизнесмены от политики", которые не могут стерпеть, что образ их жизни, имущество и доходы должны быть под контролем, а значит – честными. Но, несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены", – сказано в сообщении.

В ОП отметили, что ждут полного текста решения.

"Осознаем, что решение Конституционного Суда окончательное и не подлежат обжалованию. Но окончательным и не подлежащим обжалованию является также и стремление Украины к полноценному присоединению к европейским и евроатлантическим структурам", – отметили в ОП.

Президент Владимир Зеленский использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить работу системы электронного декларирования, заверили на Банковой.

В феврале 2019 г КСУ уже отменял статью за незаконное обогащение.

В октябре того же года Верховная Рада вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение.

4 августа 2020 г 47 народных депутатов, большинство которых из ОПЗЖ, подали в КСУ представление о неконституционности отдельных положений закона о предотвращении коррупции, в котором в том числе содержалось требование признать новую статью о незаконном обогащении неконституционной.

19 октября КСУ принял решение в дальнейшем рассматривать представление в письменном виде. Это значит, что представители президента и парламента заслушиваться не будут. В партии Слуга народа считают, что это решение КСУ "грубо нарушает право президента и Верховной Рады участвовать в процессах".

Сегодня, 27 октября, по информации источников СМИ, КСУ принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и признал неконституционными ст. 366-1 (недостоверное декларирование), ст. 368-5 (незаконное обогащение) УК, а также контрольные полномочия НАПК.

Вадим Ребрина

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