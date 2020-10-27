На фоне скандала. Послы ЕС, США и Японии провели личную беседу с главой КСУ

По информации КСУ, стороны обсудили деятельность Суда в отношении системы антикоррупционных органов

Сегодня, 27 октября, дипломаты посольства США и представительства ЕС в Украине встретились с председателем Конституционного Суда Александром Тупицким. Об этом сообщает в Facebook посольство США в Киеве.

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"Плодотворная встреча представителей посольства США и представительства ЕС в Украине с председателем Конституционного Суда Украины. Был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности, важность прозрачности и поддержания реформ, введенных после Революции Достоинства в 2014 году", – говорится в сообщении посольства.

Пресс-служба КСУ сообщила, что с Тупицким встретились глава представительства ЕС, посол Матти Маасикас, временный поверенный в делах США Кристина Квин, а также чрезвычайный и полномочный посол Японии Такаши Кураи.

По информации КСУ, стороны "обсудили ряд вопросов деятельности Конституционного Суда в аспекте соответствия конституционным правилам и принципам цели создания и задач системы антикоррупционных органов".

Сегодня СМИ сообщали, что КСУ по представлению депутатов ОПЗЖ признал неконституционными статью о декларировании недостоверной информации и контрольные полномочия НАПК.

Представитель Рады в КСУ Ольга Совгиря заявила, что в связи с этим решением КСУ Украина "рискует быть втянутой в грандиозный международный скандал".

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Наталия Медведева

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