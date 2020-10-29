ЕС: Решение КСУ ставит под сомнение обязательства Украины перед Евросоюзом

Евросоюз призвал украинские власти предпринять шаги для скорейшего восстановления антикоррупционной системы

Решение Конституционного суда ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя перед своими международными партнерами, включая ЕС. Об этом в ответ на запрос LIGA.net заявили в представительстве ЕС в Украине.

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Там отметили, что ЕС считает институты по борьбе с коррупцией краеугольным камнем трансформации Украины, а также более тесной политической ассоциации и экономической интеграции с Евросоюзом.

Массовая и беспрецедентная помощь Украине, в том числе финансовая, связана с независимой антикоррупционной архитектурой, отметили в ЕС.

"Мы с большой озабоченностью отмечаем влияние последнего решения Конституционного Суда на элементы антикоррупционного законодательства, имеющее далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине. Решение ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, включая ЕС", – сказано в заявлении.

Евросоюз призвал украинские власти предпринять шаги для скорейшего восстановления антикоррупционной системы в Украине в соответствии с Конституцией. Там отметили, что готовы помочь в этом Украине.

Вадим Ребрина

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