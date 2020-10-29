ЕС: Решение КСУ ставит под сомнение обязательства Украины перед Евросоюзом
Евросоюз призвал украинские власти предпринять шаги для скорейшего восстановления антикоррупционной системы
Решение Конституционного суда ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя перед своими международными партнерами, включая ЕС. Об этом в ответ на запрос LIGA.net заявили в представительстве ЕС в Украине.
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Там отметили, что ЕС считает институты по борьбе с коррупцией краеугольным камнем трансформации Украины, а также более тесной политической ассоциации и экономической интеграции с Евросоюзом.
Массовая и беспрецедентная помощь Украине, в том числе финансовая, связана с независимой антикоррупционной архитектурой, отметили в ЕС.
"Мы с большой озабоченностью отмечаем влияние последнего решения Конституционного Суда на элементы антикоррупционного законодательства, имеющее далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине. Решение ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя в отношении своих международных партнеров, включая ЕС", – сказано в заявлении.
Евросоюз призвал украинские власти предпринять шаги для скорейшего восстановления антикоррупционной системы в Украине в соответствии с Конституцией. Там отметили, что готовы помочь в этом Украине.
- 28 октября 2020 г КСУ по обращению 47 депутатов ОПЗЖ отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Это означает, что агентство не сможет проверять декларации чиновников на нарушения и инициировать привлечение их к ответственности, свободный доступ к реестру деклараций должен быть закрыт. НАПК уже закрыло реестр.
- Замглавы КСУ Головатый не поддержал решение суда, назвав его юридически необоснованным.
- НАПК сообщило, что в декларациях двух судей КСУ, которые рассматривали это решение, есть нарушения, следовательно – возможен конфликт интересов.
- Журналисты программы "Схемы" сообщают, что глава КСУ Александр Тупицкий в 2018 г стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз на Южном берегу оккупированного Крыма и не отразил информацию об этом в своей декларации.
- Сегодня представитель Украины в ЕС заявил, что решение КСУ может стать причиной для приостановки безвиза с Евросоюзом.
- Президент Владимир Зеленский срочно созвал на закрытое совещание Совет нацбезопасности и обороны из-за "сокрушительного удара" по борьбе с коррупцией.
- СНБО пришло к выводу, что последние решения КСУ несут угрозу нацбезопасности. Секретарь совета заявил, что существует целостный план, направленный против основ Украинского государства.
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