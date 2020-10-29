Секретарь СНБО: Решения КСУ свидетельствуют о наличии целостного плана против Украины

Действия КСУ имеют ряд не просто негативных, а катастрофических последствий, отметил Алексей Данилов

Ряд последних решений Конституционного суда дают веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ Украинского государства. Об этом на заседании СНБО заявил секретарь совета Алексей Данилов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Ряд последних событий, связанных с Конституционным судом, дают веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ Украинского государства. В данном случае КСУ выступает ледоколом достижений Украины на пути европейской и евроатлантической интеграции, разрушая антикоррупционное законодательство, вынося персонально мотивированные решения касательно антикоррупционных органов", – сказал Данилов.

Он напомнил, что в феврале 2019 г КСУ отменил статью УК о незаконном обогащении, вследствие чего были закрыты громкие уголовные дела.

"28 октября КСУ фактически ликвидировал э-декларирование. Такие действия суда имеют ряд не просто негативных, а катастрофических последствий как во внутренне-, так и во внешнеполитическом измерении нашей страны", – сказал секретарь СНБО.

По его мнению вследствие решения КСУ:

- кардинально изменится атмосфера отношений Украины с Европейским Союзом и евроатлантическим сообществом, создаются условия полного недоверия;

- ставится под угрозу существование безвизового режима;

- решение сделает невозможным сотрудничество с международными финансовыми институтами;

- создаются риски чрезвычайного характера для получения Украиной плана действий по членству в НАТО.

Данилов отметил, что скандальное решение было принято сразу после местных выборов. "Синхронизация этих событий свидетельствует о целеустремленности и продуманности антигосударственных действий. Возникает вопрос, какие внутренние и внешние силы осуществляют дирижирование этой ситуацией", – сказал секретарь СНБО.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.