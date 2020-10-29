Евросоюз считает, что КСУ нарушил условия предоставления безвиза – посол Украины в ЕС

Решение КСУ может стать основанием для запуска процедуры Еврокомиссии по приостановке безвиза, сообщает Точицкий

Скандальное решение Конституционного суда об антикоррупционной реформе может стать причиной для приостановки безвиза с Евросоюзом. Об этом говорится в письме представителя Украины при ЕС Николая Точицкого вице-премьеру по евроинтеграции Ольге Стефанишиной, которое оказалось в распоряжении LIGA.net.

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"Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No 13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской Комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима", – написал вице-премьеру дипломат.

По его словам, ряд решений КСУ и Окружного админсуда Киева (ОАСК) по антикоррупционным органам вызвали обеспокоенность Европейской службы внешних связей и Еврокомиссии, а также "обострили проблематику" конституционного курса Украины на получение полноправного членства в ЕС.

Точицкий объяснил, что независимость, институционная дееспособность и стойкость антикоррупционной инфраструктуры являются ключевыми критериями для достижения ряда целей в отношениях с ЕС, в частности:

- сохранения безвизового режима;

- сотрудничества с Международным валютным фондом, что является предпосылкой получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро;

- интеграции в энергетический рынок ЕС (речь идет о независимости НКРЭКУ);

- распространения на Украине режима внутреннего рынка в сфере телекоммуникаций, заключение соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг (независимость НКРСИ);

- интеграции в единый цифровой рынок (независимость Национального офиса интеллектуальной собственности).

Чтобы избежать негативного сценария, Точицкий предложил в сжатые сроки создать группу для наработки изменений в Конституцию, которые позволили бы Верховной Раде создавать органы со спецстатусом.

В группу, считает дипломат, должны войти представители Рады, Офиса президента, судейского самоуправления, научных кругов и гражданского общество. Ее наработки можно было бы представить на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС 8 декабря.

27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов ОПЗЖ отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикор-закона о функциях НАПК. Агентство уже закрыло реестр э-деклараций. Замглавы КСУ Головатый не поддержал решение суда, назвав его юридически необоснованным.

НАПК заявляло, что двое судей КСУ, которые рассматривали дело, имели конфликт интересов, поскольку у них есть нарушения в декларациях. Позже журналисты "Схем" нашли незадекларированный участок в Крыму и у главы суда Тупицкого.

Сегодня Зеленский срочно созвал на закрытое совещание Совет нацбезопасности и обороны из-за "сокрушительного удара" по борьбе с коррупцией.

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Марк Сировой , Петр Шуклинов

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