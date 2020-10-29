Решение Конституционного суда заблокировало назначение победителей местных выборов – НАПК

Без доступа к госреестрам НАПК не сможет проводить спецпроверки для назначения глав областных и районных советов

Решение Конституционного суда о лишении Национального агентства по противодействию коррупции доступа к государственным реестрам блокирует реализацию результатов местных выборов. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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НАПК сообщает, что доступ к госреестрам необходим для проведения спецпроверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органах власти.

Без подобной проверки ни один руководитель госоргана не может быть официально назначен.

В частности, не могут быть назначены главы областных и районных советов, а также их заместители.

"Конституционный суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему в Украине, а и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата", – подчеркнул глава НАПК Александр Новиков.

27 октября КСУ отменил статью Уголовного кодекса 366-1 о наказании за недостоверное декларирование, а также отдельные положения антикоррупционного закона, которые определяют функции НАПК.

В НАПК решение назвали нелегитимным, но уже закрыли реестр электронных деклараций.

В Офисе президента заявили, что считают "фундаментальным достоянием государства" созданную в Украине систему электронного декларирования, и что "несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены".

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Денис Юдин

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