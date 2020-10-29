Угроза нацбезопасности. Зеленский срочно созывает СНБО из-за удара по борьбе с коррупцией
Заседание Совета нацбезопасности и обороны пройдет в закрытом режиме. Зеленский хочет дать жесткую оценку "решениям отдельных субъектов"
Президент Владимир Зеленский срочно созывает закрытое совещание Совета нацбезопасности и обороны из-за "сокрушительных ударов" по борьбе с коррупцией. На заседании должны определить неотложные меры реакции государства на новые угрозы и вызовы нацбезопасности, сообщает пресс-служба Офиса президента.
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В ОП констатировали, что в последнее время "отдельные субъекты" пытаются пересмотреть "ключевые части общественного договора" о нулевой толерантности к коррупции и прозрачности госуправления. Это недопустимо, заявили в Офисе Зеленского.
"Сокрушительные удары, которые наносятся достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решений отдельных субъектов, действия которых становятся все более общественно опасными", – заявил президент.
- 28 октября 2020-го Конституционный суд по обращению 47 депутатов ОПЗЖ отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикор-закона о функциях НАПК. Агентство уже закрыло реестр э-деклараций. Замглавы КСУ Головатый не поддержал решение суда, назвав его юридически необоснованным.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решение КСУ может создать проблемы с иностранными партнерами, а представитель Зеленского в КСУ сообщил о возможных проблемах с евроинтеграцией. В НАПК заявили, что решение КСУ заблокировало назначение победителей местных выборов.
- НАПК также заявляло, что двое судей КСУ, которые рассматривали дело, имели конфликт интересов, поскольку у них есть нарушения в декларациях. Позже журналисты "Схем" нашли незадекларированный участок в Крыму и у главы суда Тупицкого.
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