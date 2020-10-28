При этом россиянин, у которого, по данным журналистов, купил землю Тупицкий, вообще говорит, что отдал ее бесплатно

Журналисты программы "Схемы" сообщают, что глава Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 г стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз на Южном берегу оккупированного Крыма и не отразил информацию об этом в своей декларации. Об этом сообщает Радио Свобода.

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"Схемы" выяснили, что, как минимум, с 2014 г Тупицкий владеет имением и землей в Кореизе. Но в 2018 г он расширил свои владения, оформив еще один участок возле дома в свою собственность, сообщают журналисты.

"Схемы" ссылаются на выписку из единого реестра недвижимости РФ, согласно которой в июле 2018 г Тупицкий (на тот момент – заместитель главы КСУ) оформил по законодательству РФ договор купли земли площадью 126 кв м у гражданина России. В декларациях Тупицкого ни за 2018, ни за 2019 г не упоминается о об этой сделке.

Декларирование заведомо недостоверных сведений – это нарушение, наказание за которое определяется статьей 366-1 УК. Именно эту статью своим вчерашним решением отменил возглавляемый Тупицким КСУ.

Кроме того, обращает внимание юрист программы, судья не имеет права вступать в любые отношения с оккупационными властями.

"Схемы" разыскали продавца участка. Он сообщил, что Тупицкий его сосед, и что якобы из-за неправильного разграничения их участков, россиянин безоплатно отдал Тупицкому 126 кв м земли. "Там никакой продажи, ничего там не было. Продажу мы оформили договором, но эта земля была не моя. Вот так я скажу", – сказал он.

При этом, юристы программы поясняют, что если судья получил в свою собственность землю от другого лица бесплатно, за антикоррупционным законодательством это может трактоваться как незаконный подарок. За это предусмотрена административная ответственность.

"Схемы" обратились к главе КСУ с просьбой о комментарии. В пресс-службе суда заявили, что "все сведения об имуществе, которое находится во владении и пользовании председателя КСУ Александра Тупицкого, содержатся в его ежегодной декларации".

Сегодня КСУ отменил статью Уголовного кодекса 366-1 о наказании за недостоверное декларирование, а также отдельные положения антикоррупционного закона, которые определяют функции НАПК.

НАПК во исполнение решения суда уже закрыло реестр электронных деклараций.

В Центре противодействия коррупции убеждены, что КСУ фактически уничтожил электронное декларирование.

В Офисе президента заявили, что считают "фундаментальным достоянием государства" созданную в Украине систему электронного декларирования, и что "несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены".

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Вадим Ребрина

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