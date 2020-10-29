Угроза безвизу из-за КСУ. Кулеба говорит – будут проблемы, если не преодолеем последствия

Глава дипломатии Украины считает, что сложившаяся ситуация затрагивает не только прочность безвизового режима с ЕС – "вопрос нужно ставить шире"

Скандальное решение Конституционного суда об отмене антикоррупционной реформы – серьезный удар по отношениям Украины с Западом, но он "пока" их не разрушает. Так министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге ответил на вопрос об угрозе безвизовому режиму с ЕС из-за нынешнего политического кризиса в Украине.

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Он считает, что говорить в этой ситуации только об угрозе безвизу мало – вопрос "нужно ставить шире". "Существование и эффективное функционирование антикоррупционной инфраструктуры – важный элемент нашего взаимодействия с западными партнерами", – напомнил глава МИД.

Кулеба, осторожно подбирая слова, добавил: если не удастся преодолеть негативные последствия решения КСУ и обеспечить надлежащую работу антикоррупционных органов, "у нас будут проблемы".

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Позднее в Facebook Кулеба уточнил, что развитие Украины как европейского государства под угрозой из-за решения КСУ.

"В стране, которая уважает верховенство права, нужно уважать решения любых судов. Но и суды должны уважать национальные интересы Украины", – подчеркнул министр.

Министр заявил, что президент Владимир Зеленский и правительство, в частности МИД, "абсолютно решительно настроены" преодолеть эти последствия.

28 октября 2020-го КСУ отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикор-закона о функциях НАПК. Агентство уже закрыло реестр э-деклараций. Замглавы КСУ Головатый не поддержал решение суда, назвав его юридически необоснованным.

Центр противодействия коррупции убежден, что КСУ уничтожил э-декларирование. У Зеленского заявили, что э-декларирование – фундаментальное достояние, и эти инструменты в законодательстве будут сохранены или восстановлены.

НАПК заявляло, что двое судей КСУ, которые рассматривали дело, имели конфликт интересов : у них есть нарушения в декларациях.

Евгений Пилипенко

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