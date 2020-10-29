Заседание СНБО: Решения КСУ по антикоррупционной инфраструктуре угрожают нацбезопасности

Зеленский предложил зарегистрировать в Раде законопроект, в котором предусматривается восстановление доброчестности конституционного судопроизводства

Последние решения Конституционного суда относительно антикоррупционной инфраструктуры несут угрозу нацбезопасности. К такому мнению пришли участники срочного заседание Совета национальной безопасности, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель корреспонденту LIGA.net.

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По ее словам, срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны завершено. Обо всех решениях будет сообщено подробно на сайте президента.

"Главное, что на заседании участники согласились, что последние решения Конституционного суда Украины по антикоррупционной архитектуре Украины несут угрозу национальной безопасности", – сказала пресс-секретарь.

Она сообщила, что президент Владимир Зеленский предложил безотлагательно зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, в котором предусматривается восстановление доброчестности конституционного судопроизводства в Украине.

В срочном порядке собрали заседание Кабинета министров, которое сейчас начинается в Офисе президента.

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Наталия Медведева , Юрий Смирнов

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