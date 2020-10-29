"Иначе решать будет улица". Зеленский поручил немедленно восстановить е-декларирование

Президент Владимир Зеленский выступил на экстренном закрытом совещании Совета национальной безопасности и обороны по решениям Конституционного суда об отмене наказания за недостоверное декларирование.
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По словам Зеленского, решения КСУ об отмене контрольной функции Национального агентства по вопросам противодействия коррупции и уголовной ответственности за нарушение законодательства при декларировании никогда не будет восприниматься обществом, а также партнерами в Европейском союзе.
Также президент отметил, что, несмотря на решение КСУ, система электронного декларирования в Украине будет работать.
"Законопроекты для ее восстановления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как неотложные", – добавил Зеленский.
Как считает глава государства, "определенные лица" работают на подрыв общественного договора в стране, а также на создание угроз нацбезопасности и обороне.
"Мы должны не допустить ни того, что эту проблему начнет решать улица по своему усмотрению, ни того, что это или какое-либо другое решение Конституционного Суда будет использовано врагами Украины для дискредитации нашей страны за рубежом", – отметил Зеленский.
"Хочу сказать от себя: эти моменты влияния на работу Конституционного суда Украины, здесь бы я хотел с просьбой обратиться к нашим правоохранительным органам, чтобы они получили все детали, которые привели к этому решению", – добавил он.
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