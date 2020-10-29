"Иначе решать будет улица". Зеленский поручил немедленно восстановить е-декларирование

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

"Определенные лица" работают на подрыв общественного договора в стране, а также на создание угроз нацбезопасности и обороне, считает президент

Президент Владимир Зеленский выступил на экстренном закрытом совещании Совета национальной безопасности и обороны по решениям Конституционного суда об отмене наказания за недостоверное декларирование. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Зеленского, решения КСУ об отмене контрольной функции Национального агентства по вопросам противодействия коррупции и уголовной ответственности за нарушение законодательства при декларировании никогда не будет восприниматься обществом, а также партнерами в Европейском союзе.

Также президент отметил, что, несмотря на решение КСУ, система электронного декларирования в Украине будет работать. 

"Законопроекты для ее восстановления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как неотложные", – добавил Зеленский. 

Как считает глава государства, "определенные лица" работают на подрыв общественного договора в стране, а также на создание угроз нацбезопасности и обороне. 

"Мы должны не допустить ни того, что эту проблему начнет решать улица по своему усмотрению, ни того, что это или какое-либо другое решение Конституционного Суда будет использовано врагами Украины для дискредитации нашей страны за рубежом", – отметил Зеленский.

"Хочу сказать от себя: эти моменты влияния на работу Конституционного суда Украины, здесь бы я хотел с просьбой обратиться к нашим правоохранительным органам, чтобы они получили все детали, которые привели к этому решению", – добавил он.

  • 27 октября КСУ отменил статью Уголовного кодекса 366-1 о наказании за недостоверное декларирование, а также отдельные положения антикоррупционного закона, которые определяют функции НАПК. 
  • 28 октября в Офисе президента заявили, что считают "фундаментальным достоянием государства" созданную в Украине систему электронного декларирования, и что соответствующие инструменты в законодательстве будут сохранены или восстановлены, "несмотря на противодействие".
  • Сегодня, 29 октября, президент созвал срочное заседание СНБО.
  • Позднее стало известно, что скандальное решение КСУ об антикоррупционной реформе может стать причиной для приостановки безвиза с Евросоюзом. 

Читайте также: У Зеленского заявили, что за решениями КСУ стоят "политические группы". Какие – не сказали

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: ЕС, ксу, снбо, скандал
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Иначе решать будет улица". Зеленский поручил немедленно восстановить е-декларирование
"Иначе решать будет улица". Зеленский поручил немедленно восстановить е-декларирование
Беспилотные лодки перевезли первых пассажиров: видео
Беспилотные лодки перевезли первых пассажиров: видео
Будущее уже наступило. Летающий автомобиль AirCar впервые поднялся в небо: видео
Будущее уже наступило. Летающий автомобиль AirCar впервые поднялся в небо: видео
Транспорт Украина предложила частным инвесторам шесть автодорог: видео
Привет, сезон 20-21: будут ли расти тарифы на комуналку и когда
Мнение Привет, сезон 20-21: будут ли расти тарифы на комуналку и когда
УЗ ожидает рекордных убытков. Жмак надеется на кредиторов и прибыль в 2021-м
УЗ ожидает рекордных убытков. Жмак надеется на кредиторов и прибыль в 2021-м
Популярное
фото/видео
Футбол. Лига Европы. Луганская "Заря" проиграла португальской "Браге" – фото
Футбол. Лига Европы. Луганская "Заря" проиграла португальской "Браге" – фото
"Иначе решать будет улица". Зеленский поручил немедленно восстановить е-декларирование
"Иначе решать будет улица". Зеленский поручил немедленно восстановить е-декларирование 18:47
Будущее уже наступило. Летающий автомобиль AirCar впервые поднялся в небо: видео
Будущее уже наступило. Летающий автомобиль AirCar впервые поднялся в небо: видео 15:17
Теракт в Ницце. Появилось видео задержания подозреваемого в тройном убийстве
Теракт в Ницце. Появилось видео задержания подозреваемого в тройном убийстве 12:16
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 