"Иначе решать будет улица". Зеленский поручил немедленно восстановить е-декларирование

Президент Владимир Зеленский выступил на экстренном закрытом совещании Совета национальной безопасности и обороны по решениям Конституционного суда об отмене наказания за недостоверное декларирование.

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По словам Зеленского, решения КСУ об отмене контрольной функции Национального агентства по вопросам противодействия коррупции и уголовной ответственности за нарушение законодательства при декларировании никогда не будет восприниматься обществом, а также партнерами в Европейском союзе.

Также президент отметил, что, несмотря на решение КСУ, система электронного декларирования в Украине будет работать.

"Законопроекты для ее восстановления должны быть подготовлены и направлены в Верховную Раду как неотложные", – добавил Зеленский.

Как считает глава государства, "определенные лица" работают на подрыв общественного договора в стране, а также на создание угроз нацбезопасности и обороне.

"Мы должны не допустить ни того, что эту проблему начнет решать улица по своему усмотрению, ни того, что это или какое-либо другое решение Конституционного Суда будет использовано врагами Украины для дискредитации нашей страны за рубежом", – отметил Зеленский.

"Хочу сказать от себя: эти моменты влияния на работу Конституционного суда Украины, здесь бы я хотел с просьбой обратиться к нашим правоохранительным органам, чтобы они получили все детали, которые привели к этому решению", – добавил он.

27 октября КСУ отменил статью Уголовного кодекса 366-1 о наказании за недостоверное декларирование, а также отдельные положения антикоррупционного закона, которые определяют функции НАПК.

28 октября в Офисе президента заявили, что считают "фундаментальным достоянием государства" созданную в Украине систему электронного декларирования, и что соответствующие инструменты в законодательстве будут сохранены или восстановлены, "несмотря на противодействие".

Сегодня, 29 октября, президент созвал срочное заседание СНБО.

Позднее стало известно, что скандальное решение КСУ об антикоррупционной реформе может стать причиной для приостановки безвиза с Евросоюзом.

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