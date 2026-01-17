В Ровно женщина повалила потреты погибших герое – они "раздражают" ее и напоминают о войне, фото

Женщина была на видном месте и заявила, что не жалеет о своем поступке

Поваленные потреты (Фото: Нацполиция)

В Ровно нетрезвая женщина перевернула портреты погибших героев, которые стояли на Майдане Независимости, потому что они ее "раздражали" из-за напоминания о полномасштабной войне. Об этом сообщила местная полиция.

Происшествие случилось 16 января около 23:00 – полиции поступил вызов о том, что женщина ведет себя неадекватно и опрокидывает портеры павших защитников. На место прибыл экипаж патрульных и следственно-оперативная группа.

На Майдане Независимости 41-летней фигурантки уже не было, однако ее разыскали по описанию на соседней улице. Тест драгером на алкогольное опьянение показал 0,91 промилле.

Женщина заявила, что не жалеет о своем поступке, но перед семьями погибших извиняется.

Начато досудебное расследование по статье хулиганство, решается вопрос о сообщении фигурантке о подозрении. А за пребывание в общественном месте в нетрезвом состоянии женщину еще и привлекли к административной ответственности.

Все 13 конструкций восстановлены.

Фигурнатка дела (Фото: Нацполиция)

