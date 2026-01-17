В Ровно женщина повалила потреты погибших герое – они "раздражают" ее и напоминают о войне, фото
В Ровно нетрезвая женщина перевернула портреты погибших героев, которые стояли на Майдане Независимости, потому что они ее "раздражали" из-за напоминания о полномасштабной войне. Об этом сообщила местная полиция.
Происшествие случилось 16 января около 23:00 – полиции поступил вызов о том, что женщина ведет себя неадекватно и опрокидывает портеры павших защитников. На место прибыл экипаж патрульных и следственно-оперативная группа.
На Майдане Независимости 41-летней фигурантки уже не было, однако ее разыскали по описанию на соседней улице. Тест драгером на алкогольное опьянение показал 0,91 промилле.
Женщина заявила, что не жалеет о своем поступке, но перед семьями погибших извиняется.
Начато досудебное расследование по статье хулиганство, решается вопрос о сообщении фигурантке о подозрении. А за пребывание в общественном месте в нетрезвом состоянии женщину еще и привлекли к административной ответственности.
Все 13 конструкций восстановлены.
- В октябре 2024 года во Львове неизвестные разгромили могилы военных на Лычаковском кладбище.
- В апреле 2025 года в Литве вандалы повалили украинские флаги возле костела Святого Франциска Ассизского.
Комментарии (0)