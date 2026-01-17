У Рівному жінка повалила портрети загиблих героїв, бо "дратували" її і нагадували про війну, фото

Жінка була напідпитку та заявила, що не шкодує про свій вчинок

Повалені потрети (Фото: Нацполіція)

У Рівному нетвереза жінка перекинула портрети загиблих героїв, які стояли на Майдані Незалежності, бо вони її "дратували" через нагадування про повномасштабну війну. Про це повідомила місцева поліція.

Подія трапилася 16 січня близько 23:00 – до поліції надійшов виклик про те, що жінка поводиться неадекватно та перекидає портрети полеглих захисників. На місце прибув екіпаж патрульних та слідчо-оперативна група.

На Майдані Незалежності 41-річної фігурантки вже не було, однак її розшукали за описом на сусідній вулиці. Тест драгером на алкогольне сп'яніння показав 0,91 проміле.

Жінка заявила, що не шкодує про свій вчинок, але перед родинами загиблих вибачається.

Розпочате досудове розслідування за статтею хуліганство, вирішується питання про повідомлення фігурантці про підозру. А за перебування в громадському місці напідпитку жінку ще й притягнули до адміністративної відповідальності.

Усі 13 конструкцій відновлені.

Фігурнатка справи (Фото: Нацполіція)

