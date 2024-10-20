У Львові невідомі розгромили могили військових: поліція розшукує винуватців – фото

Депутат Львівської міськради Євген Бойко розповів, що було пошкоджено понад два десятки могил

Поліція (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У ніч проти 20 жовтня у Львові невідомі розгромили могили загиблих військовослужбовців. Про це повідомило Головне управління Національної поліції Львівської області.

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Уранці в неділю до поліції надійшло повідомлення про пошкодження кількох могил військовослужбовців на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища. На місце була направлена слідчо-оперативна група.

Поліціянти вживають усіх заходів для встановлення осіб людей, які здійснили наругу на могилах захисників. Вирішується питання правової кваліфікації події, зазначили правоохоронці.

Депутат Львівської міської ради Євген Бойко повідомив, що інцидент стався близько 02:40. За його словами, було пошкоджено 23 могили, з яких 17 могил учасників російсько-української війни, три – політвʼязнів та дві – волонтерів.

На оприлюднених світлинах видно, що невідомі перекинули квіти, розбили лампадки та керамічні фігурки янголів.

Заступниця голови громадської організації "Родин полеглих Героїв Львівщини" Гелена Білик розповіла Суспільному, що схожі інциденти вже відбувалися на кладовищі, але в такому масштабі – вперше.

За її словами, ймовірно, могили пошкодила жінка. Її зафіксували камери відеонагляду.

"Пам'ятники всі цілі. Пошкоджені фотографії, які стояли на плитах, свічники, видно, що на них кров, отже були подряпані руки, квіти. Все перевернуто. Статуетки зі всієї сили були кинуті на асфальт", – заявила Білик.

Фото: Facebook-акаунт Євгена Бойка

Фото: Facebook-акаунт Євгена Бойка

Фото: Facebook-акаунт Євгена Бойка

Фото: Facebook-акаунт Євгена Бойка