За оскверненням могил військових стоїть невідома жінка: правоохоронці розслідують – фото

Зранку 20 червня на території Аскольдової могили невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах Да Вінчі, Джуса, а також Павла Петриченка

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві правоохоронці розпочали розслідування через осквернення могил загиблих українських військових. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

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Правоохоронці зазначили – зранку 20 червня на території Аскольдової могили у Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джус), а також Павла Петриченка.

Фото: Київська міська прокуратура

На могилах зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.

Фото: Київська міська прокуратура

Наразі здійснюються оперативні слідчі та розшукові дії для встановлення особи жінки. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Фото: Київська міська прокуратура

ДОПОВНЕНО О 13:45. Видання hromadske опублікувало світлини із місця подій - там прибирають пошкодження.

Фото: hromadske

Фото: hromadske

Зокрема журналісти зазначили, що наразі немає пошкоджених портретів, а небайдужі приносять лампадки.

Фото: hromadske

Фото: hromadske

Дмитро Коцюбайло – Да Вінчі – активний учасник Революції Гідності, брав участь у бойових діях із початку війни Росії проти України. Він був командиром першого окремого механізованого батальйону Сухопутних військ ЗСУ "Вовки Да Вінчі". Він загинув у боях за Бахмут 7 березня 2023 року у віці 27 років. LIGA.net публікувала світлини із прощанням з героєм.

публікувала світлини із прощанням з героєм. Майор Андрій Пільщиков, військовий пілот 40 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, загинув 5 серпня. Тоді в Житомирській області сталася авіакатастрофа: під час виконання бойового завдання в небі зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Усі троє льотчиків загинули.

Павло Петриченко – боєць 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, загинув 15 квітня 2024 року на фронті. Він зареєстрував петицію про обмеження онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану. LIGA.net публікувала світлини з прощання з героєм.

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