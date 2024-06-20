За оскверненням могил військових стоїть невідома жінка: правоохоронці розслідують – фото

За оскверненням могил військових стоїть невідома жінка: правоохоронці розслідують – фотодоповнено
У Києві правоохоронці розпочали розслідування через осквернення могил загиблих українських військових. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.
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Правоохоронці зазначили – зранку 20 червня на території Аскольдової могили у Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), Андрія Пільщикова (Джус), а також Павла Петриченка.
На могилах зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.
Наразі здійснюються оперативні слідчі та розшукові дії для встановлення особи жінки. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.
ДОПОВНЕНО О 13:45. Видання hromadske опублікувало світлини із місця подій - там прибирають пошкодження.
Зокрема журналісти зазначили, що наразі немає пошкоджених портретів, а небайдужі приносять лампадки.
- Дмитро Коцюбайло – Да Вінчі – активний учасник Революції Гідності, брав участь у бойових діях із початку війни Росії проти України. Він був командиром першого окремого механізованого батальйону Сухопутних військ ЗСУ "Вовки Да Вінчі". Він загинув у боях за Бахмут 7 березня 2023 року у віці 27 років. LIGA.net публікувала світлини із прощанням з героєм.
- Майор Андрій Пільщиков, військовий пілот 40 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, загинув 5 серпня. Тоді в Житомирській області сталася авіакатастрофа: під час виконання бойового завдання в небі зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Усі троє льотчиків загинули.
- Павло Петриченко – боєць 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, загинув 15 квітня 2024 року на фронті. Він зареєстрував петицію про обмеження онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану. LIGA.net публікувала світлини з прощання з героєм.
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