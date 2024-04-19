У Києві попрощалися з громадським діячем і воїном 59 бригади Павлом Петриченком – фото LIGA.net

Прощання із Павлом Петриченком (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

15 квітня на фронті загинув Павло Петриченко, боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. 19 квітня у Михайлівському соборі в Києві відбулося прощання із загиблим, LIGA.net публікує світлини з місця подій.

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Про те, де й коли відбудеться прощання із полеглим повідомляла сестра Петриченка, Марина Петриченко в соцмережі Х (раніше Twitter).

"Чин похорону молодшого сержанта Павла Петриченка відбудеться 19 квітня о 12:00 у Михайлівському соборі", — йдеться у повідомленні.

Прощання із Павлом Петриченком (Фото LIGA.net/Валентина Поліщук)

Прощання із Павлом Петриченком (Фото LIGA.net/Валентина Поліщук)

Прощання із Павлом Петриченком (Фото LIGA.net/Валентина Поліщук)

Саме Петриченко створив петицію до президента Володимира Зеленського із закликом заборонити доступ бійців до онлайн-казино. Він стверджував, що залежні військові "випадають" зі служби, лише позичаючи гроші. 25 000 підписів вдалося набрати вже за кілька годин після публікації. Детальніше про це – у тексті LIGA.net "Бійці спускають всю зарплату". Військові вимагають обмежити онлайн-казино. Що готує влада".

Прощання із Павлом Петриченком (Фото LIGA.net/Валентина Поліщук)

Прощання із Павлом Петриченком (Фото LIGA.net/Валентина Поліщук)

Прощання із Павлом Петриченком (Фото LIGA.net/Валентина Поліщук)

Коментуючи LIGA.net ухвалений Радою закон про мобілізацію, з якого було виключено норму про демобілізацію, Петриченко казав, що без резерву і з такою війною демобілізація неможлива, а "історія про 36 місяців – це популізм". Однак він виступав за те, щоб "витягувати людей з окопів і переводити на спокійніші посади", а також за те, щоб відпустити з армії чоловіків віком від 55 років.

Прощання із Павлом Петриченком (Фото LIGA.net/Валентина Поліщук)

Прощання із Павлом Петриченком (Фото LIGA.net/Валентина Поліщук)

Прощання із Павлом Петриченком (Фото LIGA.net/Валентина Поліщук)

Петриченко був учасником Революції гідності, а пізніше – ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк", організатором акцій на підтримку громадського діяча Сергія Стерненка. У березні 2022-го він займався розбудовою волонтерського центру Сергія Притули, а у квітні став до лав ЗСУ.

Прощання із Павлом Петриченком (Фото LIGA.net/Валентина Поліщук)

Прощання із Павлом Петриченком (Фото LIGA.net/Валентина Поліщук)

Прощання із Павлом Петриченком (Фото LIGA.net/Валентина Поліщук)