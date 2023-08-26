У мережі з'явилися відео, на яких військовослужбовці Повітряних сил ЗСУ прощаються із загиблими 25 серпня на Житомирщині бойовими льотчиками. Серед тих, хто віддав життя у боротьбі з російськими окупантами - Андрій Пільщиков з позивним "Джус", а також двоє воїнів з позивними "Проказін" та "Мінка".

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На ролику на місці трагедії у шеренгу вишикувалися українські військові. Перед ними стоїть фортепіано, на якому фарбою намальовано позивні загиблих воїнів: "Джус", "Проказін", "Мінка".

Піаніст грає сумну мелодію протягом трьох хвилин, після чого музичний інструмент обливають керосином та спалюють побратими полеглих пілотів. Така традиція походить з Америки – на згадку про загиблих льотчиків при виконанні завдання.

За словами очевидців трагедії, 25 серпня два навчально-бойові літаки L-39 стикнулися "прямо над сільським стадіоном, де в той час були дитячі змагання".

За словами нардепки Вікторії Сюмар, пілоти намагалися до останнього відтягнути літаки якомога далі від села, аби не спричинити загибелі цивільних.

За даними кореспондентів Радіо Свобода, літаки впали у городи приватних будинків, приблизна відстань між ними – 300 метрів.

Сьогодні вдень Повітряні сили офіційно підтвердили загибель в авіакатастрофі трьох пілотів. Один із них - бойовий льотчик 40 бригади тактичної авіації Андрій Пільщиков з позивним JUICE ("Джус"), імена двох інших загиблих льотчиків з якихось причин не розкривали, тепер вони відомі.

Державне бюро розслідувань заявило, що розслідує катастрофу. Технічний стан літаків і дотримання правил підготовки до польотів аналізуватимуть з особливою увагою. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних скриньок".

Андрій Пільщиков із позивним "Джус" літав на винищувачі МіГ-29. Після початку повномасштабної війни Росії з Україною захищав небо над Києвом. В інтерв'ю західним ЗМІ закликав передати Україні винищувачі F-16.

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