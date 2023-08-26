В сети появились видео, на которых военнослужащие Воздушных сил ВСУ прощаются с погибшими 25 августа в Житомирской области боевыми летчиками. Среди отдавших жизнь в борьбе с российскими оккупантами – Андрей Пильщиков с позывным "Джус", а также двое воинов с позывными "Проказин" и "Минка".

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На ролике на месте трагедии в шеренгу выстроились украинские военные. Перед ними стоит фортепиано, на котором краской нарисованы позывные погибших воинов: "Джус", "Проказин", "Минка".

Пианист играет грустную мелодию в течение трех минут, после чего музыкальный инструмент обливают керосином и сжигают собратья павших пилотов. Такая традиция происходит из Америки – в память о погибших летчиках при выполнении задания.

По словам очевидцев трагедии, 25 августа два учебно-боевых самолета L-39 столкнулись "прямо над сельским стадионом, где в то время были детские соревнования".

По словам нардепки Виктории Сюмар, пилоты пытались до последнего оттащить самолеты как можно дальше от села, чтобы не повлечь за собой гибели гражданских.

По данным корреспондентов Радио Свобода, самолеты упали в огороды частных домов, примерное расстояние между ними – 300 метров.

Сегодня днем Воздушные силы официально подтвердили гибель в авиакатастрофе трех пилотов. Один из них – боевой летчик 40 бригады тактической авиации Андрей Пильщиков с позывным JUICE ("Джус"), имена двух других погибших летчиков по каким-то причинам не раскрывали, теперь они известны.

Государственное бюро расследований заявило, что расследует катастрофу. Техническое состояние самолетов и соблюдение правил подготовки к полетам будут анализироваться с особым вниманием. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков".

Андрей Пильщиков с позывным "Джус" летал на истребителе МиГ-29. После начала полномасштабной войны России с Украиной защищал небо над Киевом. В интервью западным СМИ призвал передать Украине истребители F-16.

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