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Под Бахмутом погиб соратник Яроша, полковник и депутат Киевсовета Сергей "Сокол" Ильницкий

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 11:44
Под Бахмутом погиб соратник Яроша, полковник и депутат Киевсовета Сергей
Сергей Ильницкий на фото слева (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

В районе Курдюмовки под Бахмутом погиб депутат Киевского городского совета и полковник Сергей "Сокол" Ильницкий. Об этом сообщил командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош.

По его словам, Ильницкий погиб в бою с российскими оккупантами, он был первым заместителем Яроша в УДА и командиром отряда "Юг". 

Он был депутатом Киевсовета от Европейской солидарности.

Лидер политической силы и экс-президент Петр Порошенко заявил, что Ильницкий отдал жизнь под Курдюмовкой.

Тело погибшего уже эвакуировали, прощание пройдет в ближайшее время в Киеве. 

  • Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
  • Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
  • В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.

Читайте также: NYT: ВСУ в контрнаступлении будут пытаться продвинуться в направлении Токмака, а дальше – на Мелитополь

Дмитрий Гриниченко
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