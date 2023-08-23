Под Бахмутом погиб соратник Яроша, полковник и депутат Киевсовета Сергей "Сокол" Ильницкий
23.08.2023, 11:44
Сергей Ильницкий на фото слева (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
В районе Курдюмовки под Бахмутом погиб депутат Киевского городского совета и полковник Сергей "Сокол" Ильницкий. Об этом сообщил командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош.
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По его словам, Ильницкий погиб в бою с российскими оккупантами, он был первым заместителем Яроша в УДА и командиром отряда "Юг".
Он был депутатом Киевсовета от Европейской солидарности.
Лидер политической силы и экс-президент Петр Порошенко заявил, что Ильницкий отдал жизнь под Курдюмовкой.
Тело погибшего уже эвакуировали, прощание пройдет в ближайшее время в Киеве.
- Контрнаступление идет "трудно" из-за российских оборонительных сооружений, но самое главное – не останавливается, заявил начальник ГУР Буданов.
- Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
- В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
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