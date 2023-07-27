NYT: ВСУ в контрнаступлении попытаются продвинуться к Токмаку, а далее – на Мелитополь
Неназванные представители Пентагона в комментарии для журналистов американской газеты The New York Times заявили, что Силы обороны в ходе контрнаступления пытаются продвинуться в направлении Токмака, а дальше – в Мелитополь.
Американские официальные лица заявили со ссылкой на украинских коллег, что ВСУ сейчас участвуют в главном направлении контрнаступления, перебрасывая больше войск и техники на самый западный из трех фронтов, вблизи Запорожья.
Украинские силы попытаются продвинуться на юг через российские минные поля и другие укрепления в направлении города Токмак и, если это удастся, в Мелитополь, у побережья, говорится в материале.
По словам американских военных, украинская армия стремится разорвать так называемый сухопутный мост между материком и Крымом или по крайней мере продвинуться настолько далеко, чтобы остров оказался в зоне действия украинской артиллерии.
В случае успеха эта операция "продлится от одной до трех недель", заявили украинские чиновники американским.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
- Американский генерал Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала", несмотря на то что оно проходит "медленнее", чем ожидалось.
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