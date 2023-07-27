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NYT: ВСУ в контрнаступлении попытаются продвинуться к Токмаку, а далее – на Мелитополь

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 08:14
NYT: ВСУ в контрнаступлении попытаются продвинуться к Токмаку, а далее – на Мелитополь - Фото
Украинский военный (Фото: Генштаб ВСУ)

Неназванные представители Пентагона в комментарии для журналистов американской газеты The New York Times заявили, что Силы обороны в ходе контрнаступления пытаются продвинуться в направлении Токмака, а дальше – в Мелитополь.

Американские официальные лица заявили со ссылкой на украинских коллег, что ВСУ сейчас участвуют в главном направлении контрнаступления, перебрасывая больше войск и техники на самый западный из трех фронтов, вблизи Запорожья.

Украинские силы попытаются продвинуться на юг через российские минные поля и другие укрепления в направлении города Токмак и, если это удастся, в Мелитополь, у побережья, говорится в материале.

По словам американских военных, украинская армия стремится разорвать так называемый сухопутный мост между материком и Крымом или по крайней мере продвинуться настолько далеко, чтобы остров оказался в зоне действия украинской артиллерии.

В случае успеха эта операция "продлится от одной до трех недель", заявили украинские чиновники американским.

Читайте также: ГШ: Россия пытается восстановить позиции на Донбассе, ВСУ имеют успехи на юге – карта

Милана Головань
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