NYT: ВСУ в контрнаступлении попытаются продвинуться к Токмаку, а далее – на Мелитополь

Неназванные представители Пентагона в комментарии для журналистов американской газеты The New York Times заявили, что Силы обороны в ходе контрнаступления пытаются продвинуться в направлении Токмака, а дальше – в Мелитополь.

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Американские официальные лица заявили со ссылкой на украинских коллег, что ВСУ сейчас участвуют в главном направлении контрнаступления, перебрасывая больше войск и техники на самый западный из трех фронтов, вблизи Запорожья.

Украинские силы попытаются продвинуться на юг через российские минные поля и другие укрепления в направлении города Токмак и, если это удастся, в Мелитополь, у побережья, говорится в материале.

По словам американских военных, украинская армия стремится разорвать так называемый сухопутный мост между материком и Крымом или по крайней мере продвинуться настолько далеко, чтобы остров оказался в зоне действия украинской артиллерии.

В случае успеха эта операция "продлится от одной до трех недель", заявили украинские чиновники американским.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.

Американский генерал Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала", несмотря на то что оно проходит "медленнее", чем ожидалось.

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