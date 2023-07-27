ГШ: Россия пытается восстановить позиции на Донбассе, ВСУ имеют успехи на юге – карта
За прошедшие сутки российские оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченные позиции у Старомайорского Донецкой области, Силы обороны продолжают продвигаться на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Военные заявляют, что за минувшие сутки на фронте произошло 28 боевых столкновений.
В направлении Купянска россияне вели наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области, в районе Кременной – к югу от Дибровы, успеха не имели.
В районе Бахмута Силы обороны отразили атаки врага севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клещиевки.
Вблизи временно оккупированного Донецка ВСУ продолжают сдерживать наступление оккупантов в районе Марьинки, возле Авдеевки – успешно отразили все атаки врага.
На Шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области.
Тем временем Силы обороны продолжают продвигаться и закрепляться на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава врага, вооружения и техники, два – по его зенитно-ракетным комплексам.
Ракетчики и артиллеристы поразили 11 артиллерийских средств на позициях, два пункта управления, склад боеприпасов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также еще три важные цели российских оккупантов.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
- Американский генерал Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала", несмотря на то что оно проходит "медленнее", чем ожидалось.
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