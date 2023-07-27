ГШ: Россия пытается восстановить позиции на Донбассе, ВСУ имеют успехи на юге – карта

За прошедшие сутки российские оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченные позиции у Старомайорского Донецкой области, Силы обороны продолжают продвигаться на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что за минувшие сутки на фронте произошло 28 боевых столкновений.

В направлении Купянска россияне вели наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области, в районе Кременной – к югу от Дибровы, успеха не имели.

В районе Бахмута Силы обороны отразили атаки врага севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клещиевки.

Вблизи временно оккупированного Донецка ВСУ продолжают сдерживать наступление оккупантов в районе Марьинки, возле Авдеевки – успешно отразили все атаки врага.

На Шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области.

Тем временем Силы обороны продолжают продвигаться и закрепляться на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава врага, вооружения и техники, два – по его зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили 11 артиллерийских средств на позициях, два пункта управления, склад боеприпасов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также еще три важные цели российских оккупантов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.

Американский генерал Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала", несмотря на то что оно проходит "медленнее", чем ожидалось.

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