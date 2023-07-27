UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ГШ: Россия пытается восстановить позиции на Донбассе, ВСУ имеют успехи на юге – карта

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 07:44
ГШ: Россия пытается восстановить позиции на Донбассе, ВСУ имеют успехи на юге – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российские оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченные позиции у Старомайорского Донецкой области, Силы обороны продолжают продвигаться на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что за минувшие сутки на фронте произошло 28 боевых столкновений.

В направлении Купянска россияне вели наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области, в районе Кременной – к югу от Дибровы, успеха не имели.

Карта: deepstate

Карта: deepstate

В районе Бахмута Силы обороны отразили атаки врага севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клещиевки.

Карта: deepstate

Вблизи временно оккупированного Донецка ВСУ продолжают сдерживать наступление оккупантов в районе Марьинки, возле Авдеевки – успешно отразили все атаки врага.

На Шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области.

Карта: deepstate

Тем временем Силы обороны продолжают продвигаться и закрепляться на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава врага, вооружения и техники, два – по его зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили 11 артиллерийских средств на позициях, два пункта управления, склад боеприпасов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также еще три важные цели российских оккупантов.

Читайте также: Оккупанты настойчиво пытаются окружить Авдеевку, но заходить в город боятся — Минобороны

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнагенштаб
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 