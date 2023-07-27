ГШ: Росія намагається відновити позиції на Донбасі, ЗСУ мають успіхи на півдні – карта
Протягом минулої доби російські окупанти безуспішно намагалися відновити втрачені позиції біля Старомайорського Донецької області, Сили оборони продовжують просуватися на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Військові заявляють, що за минулу добу на фронті сталося 28 бойових зіткнень.
У напрямку Куп'янська росіяни вели наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області, в районі Кремінної – на південь від Діброви, успіху не мали.
У районі Бахмута Сили оборони відбили атаки ворога північніше Хромового, східніше Дружби та північніше Кліщіївки.
Поблизу тимчасово окупованого Донецька ЗСУ продовжують стримувати наступ окупантів у районі Мар'їнки, біля Авдіївки – успішно відбили усі атаки ворога.
На Шахтарському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області.
Водночас Сили оборони продовжують просуватися та закріплюватися на Мелітопольському та Бердянському напрямках.
Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу ворога, озброєння та техніки, два – по його зенітно-ракетних комплексах.
Ракетники та артилеристи вразили 11 артилерійських засобів на позиціях, два пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та ще три важливі цілі російських окупантів.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю WP заявив, що український наступ – це не шоу, під час нього кожен відвойований метр землі дається кров'ю.
- Американський генерал Міллі заявляв, що наступ ЗСУ "далекий від провалу", попри те що він відбувається "повільніше", ніж очікувалося.
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