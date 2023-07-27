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ГШ: Росія намагається відновити позиції на Донбасі, ЗСУ мають успіхи на півдні – карта

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 07:44
ГШ: Росія намагається відновити позиції на Донбасі, ЗСУ мають успіхи на півдні – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби російські окупанти безуспішно намагалися відновити втрачені позиції біля Старомайорського Донецької області, Сили оборони продовжують просуватися на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що за минулу добу на фронті сталося 28 бойових зіткнень.

У напрямку Куп'янська росіяни вели наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області, в районі Кремінної – на південь від Діброви, успіху не мали.

Карта: deepstate

Карта: deepstate

У районі Бахмута Сили оборони відбили атаки ворога північніше Хромового, східніше Дружби та північніше Кліщіївки.

Карта: deepstate

Поблизу тимчасово окупованого Донецька ЗСУ продовжують стримувати наступ окупантів у районі Мар'їнки, біля Авдіївки – успішно відбили усі атаки ворога.

На Шахтарському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області.

Карта: deepstate

Водночас Сили оборони продовжують просуватися та закріплюватися на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу ворога, озброєння та техніки, два – по його зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили 11 артилерійських засобів на позиціях, два пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та ще три важливі цілі російських окупантів.

Читайте також: Окупанти наполегливо намагаються оточити Авдіївку, але заходити у місто бояться — Міноборони

Мілана Головань
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