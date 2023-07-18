Наступ ЗСУ "далекий від провалу", є значні сили в резерві – генерал Міллі

Генерал США Марк Міллі заявив, що український контрнаступ "далекий від провалу" попри те, що він відбувається "повільніше", аніж очікувалось. Про це повідомляє CNN із посиланням на слова Голови Об’єднаного комітету начальників штабів США.

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"Це реальні люди в реальних машинах, які справді розміновують справжні мінні поля, і вони справді гинуть. Тож коли це трапляється, підрозділи мають тенденцію сповільнюватися, і це правильно, щоб вижити й пройти через ці мінні поля", – сказав Міллі.

Він заявив, що це "далеко від провалу", і ще занадто рано робити такі висновки. На його думку, попереду ще "багато боротьби".

Генерал США зауважив, що Україна має "значну кількість бойової потужності, яка ще не залучена" для контрнаступу.

Міллі відмовився сказати, що буде в майбутньому, оскільки це Україна вирішуватиме, куди й коли буде направляти свій резерв.

"Зараз вони [українські сили. – Ред.] зберігають свою бойову міць, і вони повільно, цілеспрямовано і неухильно пробиваються крізь усі ці мінні поля", – підсумував він.

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