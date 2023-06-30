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Залужний: Бісить, коли говорять про повільний наступ. Це не шоу зі ставками, кожен метр — це кров

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 12:38
Залужний: Бісить, коли говорять про повільний наступ. Це не шоу зі ставками, кожен метр — це кров - Фото
Валерій Залужний (Фото: ОП)

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що наступ — це не шоу, а кожен відвойований метр землі дається кров'ю. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті The Washington Post.

За його словами, західні союзники ніколи не почали б наступ без переваги у повітрі, а Україна досі не отримала сучасної авіації.

Він зазначив, що ЗСУ мають витрачати не менше артилерійських снарядів, ніж росіяни, проте через нестачу ворог іноді перевершує Сили оборони в артилерії вдесятеро.

"Тому мене бісить, коли я чую, що наступ почався повільніше, ніж очікувалося. Війська щодня просуваються вперед — нехай навіть всього на 500 метрів", — сказав генерал.

Залужний заявив, що кожен метр землі дається кров'ю, а наступ не є "шоу, яке дивиться весь світ і робить ставки".

"Без повного постачання ці плани взагалі нездійсненні. Але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхні проблеми", — резюмував воєначальник.

  • 22 червня 2023 року в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
  • У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використовувати резерви, щоб завдати контрударів.
  • Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.

Читайте також: Генштаб: Росія наступає у Кремінній, Бахмуті та Донецьку. Стоїть в обороні на півдні

Дмитро Гриниченко
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