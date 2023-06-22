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Окупанти можуть вдатись до контрударів, використають резерви – центр при Міноборони

Этот материал также доступен на русском
22.06.2023, 18:40
Окупанти можуть вдатись до контрударів, використають резерви – центр при Міноборони - Фото
Російські окупанти (Ілюстративне фото: EPA)

Російські війська можуть застосувати резерви, щоб утримати зайняті рубежі та провести контратаки. Про це повідомили у Military Media Center, який координується Міноборони.

На півдні та сході основні зусилля РФ будуть зосередженні на ведення активної оборони, щоб відбити наступ українських сил.

Водночас російські загарбники можуть застосувати резерви для проведення контрударів на певних ділянках фронту, йдеться у наявній інформації.

Зберігається загроза ракетних ударів РФ по цивільній та військовій інфраструктурі України.

Також у Центрі зазначили, що Іран наростив постачання Росії ударних БПЛА типу "Shahed" і розпочав передачу артилерійських снарядів калібру 122 і 152 мм та мінометних мін калібру 120 мм.

Це відбулось після повідомлень в іранських ЗМІ про продаж державі російських літаків Су-35, пишуть у відомстві.

  • 22 червня 2023 року у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.

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Артем Джеріпа
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